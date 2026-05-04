Veja o momento em que o avião colide com um prédio em MG
O acidente aconteceu com uma aeronave de pequeno porte no bairro residencial de Silveira, em Belo Horizonte
Um avião de pequeno porte colidiu com um prédio nesta segunda-feira (4) no bairro residencial de Silveira, em Belo Horizonte. A aeronave tinha cinco ocupantes. O piloto e o passageiro que estava no copiloto morreram, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.
Outros três passageiros estão em estado grave e foram retirados das ferragens. Eles foram encaminhados para o Hospital João XXIII. Todos os moradores do prédio foram retirados pelos bombeiros.
Após bater no prédio de apartamentos, o avião caiu em uma área de estacionamento. Pouco antes da colisão, o piloto teria informado à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades no procedimento de decolagem.
Segundo a Agência de Aviação Civil (Anac), o modelo envolvido no acidente seria um EMB-721C, de 1979, um monomotor com capacidade para transportar até seis pessoas. A aeronave está registrada no nome de Flavio Loureiro Salgueiro.
Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave está regularizada até o dia 1º de abril de 2027, de operação privada.
A Jovem Pan Poços de Caldas apurou e confirmou a identidade das vítimas que estavam no avião, são elas:
- Wellington Oliveira, piloto de 34 anos que morreu na hora;
- Fernando Moreira Souto, filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha–MG, de 36 anos. Sentado no assento do copiloto e também morreu no local;
- Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos;
- Leonardo Berganholi, empresário, de 50 anos;
- Arthur Schaper Berganholi, filho de Leonardo, de 25 anos.
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