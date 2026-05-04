Veja o momento em que o avião colide com um prédio em MG

O acidente aconteceu com uma aeronave de pequeno porte no bairro residencial de Silveira, em Belo Horizonte

Reprodução Avião colide em prédio em Belo Horizonte, MG



Um avião de pequeno porte colidiu com um prédio nesta segunda-feira (4) no bairro residencial de Silveira, em Belo Horizonte. A aeronave tinha cinco ocupantes. O piloto e o passageiro que estava no copiloto morreram, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Outros três passageiros estão em estado grave e foram retirados das ferragens. Eles foram encaminhados para o Hospital João XXIII. Todos os moradores do prédio foram retirados pelos bombeiros.

Após bater no prédio de apartamentos, o avião caiu em uma área de estacionamento. Pouco antes da colisão, o piloto teria informado à torre de controle do Aeroporto da Pampulha que enfrentava dificuldades no procedimento de decolagem.

Segundo a Agência de Aviação Civil (Anac), o modelo envolvido no acidente seria um EMB-721C, de 1979, um monomotor com capacidade para transportar até seis pessoas. A aeronave está registrada no nome de Flavio Loureiro Salgueiro.

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave está regularizada até o dia 1º de abril de 2027, de operação privada.

A Jovem Pan Poços de Caldas apurou e confirmou a identidade das vítimas que estavam no avião, são elas:

Wellington Oliveira, piloto de 34 anos que morreu na hora;

Fernando Moreira Souto, filho do prefeito da cidade de Jequitinhonha–MG, de 36 anos. Sentado no assento do copiloto e também morreu no local;

Hemerson Cleiton Almeida Souto, de 53 anos;

Leonardo Berganholi, empresário, de 50 anos;

Arthur Schaper Berganholi, filho de Leonardo, de 25 anos.

Veja o vídeo do momento: