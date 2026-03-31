Remédios terão aumento de até 3,81% a partir desta terça

Algumas categorias não se encaixam no reajuste, como fitoterápicos, homeopáticos e determinados medicamentos isentos de prescrição com alta concorrência no mercado

Arquivo/Agência Brasil Em nota, a Anvisa destacou que o reajuste médio permitido por lei ficará em até 2,47%



Diversos medicamentos podem aumentar de preço em até 3,81% a partir desta terça-feira (31), segundo resolução publicada no Diário Oficial da União. Os reajustes foram autorizados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão regulador de preços dos remédios no Brasil.

Os aumentos máximos podem chegar até um teto baseado nos níveis dos remédios:

Nível 1: 3,81% para medicamentos com concorrência;

Nível 2: 2,47% para medicamentos de média concorrência;

Nível 3: 1,13% para medicamentos de pouca ou nenhuma concorrência.

Algumas categorias não se encaixam nesses critérios, como fitoterápicos, homeopáticos e determinados medicamentos isentos de prescrição com alta concorrência no mercado, que possuem regras específicas dentro do sistema de regulação de preços.

Em nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) destacou que o reajuste médio permitido por lei ficará em até 2,47%, o menor dos últimos 20 anos e abaixo da inflação acumulada dos últimos 12 meses, de 3,81%.

“A redução consecutiva do índice desde 2023 é fruto da política de combate à inflação e reforça a importância da regulação para proteger o consumidor de preços abusivos. Nos anos anteriores, houve um aumento expressivo do percentual, ultrapassando 10%.”

A Anvisa destaca que os aumentos não são automáticos. “Na prática, fabricantes e farmácias podem aplicar reajustes inferiores ou até manter os preços atuais, dependendo das condições do setor e do nível de concorrência entre as empresas”.

“A regulação econômica dos medicamentos no Brasil garante a proteção do consumidor e, ao mesmo tempo, busca a sustentabilidade do setor para a continuidade do fornecimento de medicamentos no país.”

Entenda

O reajuste dos preços de medicamentos é feito uma vez ao ano e segue uma fórmula regulatória que parte da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e desconta o ganho de produtividade da indústria.

A CMED é o órgão federal responsável pela regulação econômica do mercado farmacêutico no Brasil e estabelece critérios para a fixação e o reajuste dos preços de medicamentos, com o objetivo de estimular a concorrência e garantir o acesso da população aos produtos.

A câmara de regulação é composta pelo Ministério da Saúde, pela Casa Civil e pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A Anvisa, por sua vez, exerce a função de secretaria executiva, fornecendo suporte técnico às decisões.

*Com informações da Agência Brasil