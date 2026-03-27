Renovação: qual o prazo máximo permitido por lei para dirigir com a CNH vencida sem levar multa?

Entenda a tolerância do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades por atraso e os novos custos dos exames médicos para os motoristas em 2026

Marcello Casal Jr/Agência Brasil CNH digital



A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é o registro técnico e obrigatório que atesta a aptidão física, mental e legal do condutor para operar veículos automotores. Quando o documento atinge sua data limite, muitos motoristas questionam qual o prazo máximo permitido por lei para dirigir com a CNH vencida sem levar multa. Pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), existe uma tolerância operacional de exatos 30 dias contados a partir do vencimento impresso no documento para que o cidadão continue circulando legalmente enquanto providencia a renovação.

Ciclo de validade e a margem de tolerância legal

Para manter o prontuário em conformidade e evitar bloqueios, é necessário observar a vida útil estabelecida pela lei. Desde as últimas atualizações da legislação, o período de validade do exame médico da CNH varia de acordo com a idade do motorista no momento da renovação:

Condutores com menos de 50 anos: validade de até 10 anos.

Condutores entre 50 e 69 anos: validade de até 5 anos.

Condutores com 70 anos ou mais: validade de até 3 anos.

A faixa de 30 dias de tolerância atua como uma margem de segurança para o planejamento do motorista. Durante esse mês adicional, o documento vencido ainda possui força de lei para identificação e condução no território nacional. No 31º dia, a habilitação perde sua funcionalidade prática para o trânsito.

Consequências da infração: multas, pontos e retenção

Ignorar o prazo limite da documentação resulta em falhas críticas durante uma fiscalização. Conduzir um veículo com a CNH vencida há mais de 30 dias não é um simples erro burocrático, mas uma infração de trânsito classificada como gravíssima. Os impactos imediatos aplicados ao infrator incluem:

Registro de 7 pontos na carteira de motorista.

Aplicação de multa financeira no valor de R$ 293,47.

Medida administrativa de retenção do veículo. A liberação do automóvel no local da autuação só ocorre mediante a apresentação de um outro condutor que esteja com a habilitação regularizada. Caso ninguém se apresente, o veículo é guinchado e removido ao pátio do departamento de trânsito.

Passo a passo obrigatório para a renovação do documento

O procedimento de atualização deve ser iniciado preventivamente, de preferência no mês em que a carteira vence. O processo de renovação exige atenção às etapas sistêmicas exigidas pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans).

1. Agendamento e confirmação de dados

A requisição começa nos canais digitais do Detran do seu estado ou nos portais de serviço ao cidadão (como o Poupatempo, em São Paulo). O motorista precisa solicitar o serviço de renovação, agendar o atendimento e confirmar se não há bloqueios, multas em aberto ou suspensões ativas no seu prontuário. Em diversas regiões, a coleta biométrica (foto e digitais) do documento anterior é reaproveitada pelo sistema, acelerando a etapa administrativa.

2. Realização dos exames de aptidão física e mental

Após a solicitação, o motorista é direcionado para uma clínica médica credenciada pelo órgão de trânsito. O exame de aptidão avalia a acuidade visual, o campo de visão, a força muscular e a coordenação motora do indivíduo. Condutores que exercem Atividade Remunerada (EAR), como motoristas de aplicativo, taxistas e caminhoneiros, passam obrigatoriamente por uma avaliação psicológica complementar.

3. Pagamento de taxas e emissão

Com a aprovação nos testes clínicos, o condutor efetua o recolhimento da taxa de emissão governamental. O sistema atualiza o Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach) e libera, em questão de horas ou poucos dias, a CNH Digital no aplicativo oficial Carteira Digital de Trânsito (CDT). A versão física, quando solicitada, é enviada via Correios para o endereço cadastrado.

Custos estimados e os novos tetos tarifários de 2026

Os valores de manutenção do documento variam conforme a unidade da federação, mas medidas recentes padronizaram grande parte das cobranças. Em 2026, novas resoluções federais estabeleceram um teto nacional de R$ 180 para a soma dos exames exigidos na habilitação.

No estado de São Paulo, o limite cobrado pelo exame médico e pela avaliação psicológica foi fixado em um teto de R$ 90 para cada um, gerando uma economia de até 40% em relação às tarifas praticadas anteriormente pelas clínicas. Além dos exames obrigatórios, o motorista deve prever no orçamento a taxa estadual de emissão e envio postal, que atualmente custa em média entre R$ 120 e R$ 140, dependendo do estado.

A manutenção da documentação no prazo correto é, acima de tudo, um diagnóstico preventivo. A avaliação médica periódica é o único filtro oficial capaz de atestar se o cidadão preserva a capacidade visual, os reflexos e a coordenação exigidos para controlar um veículo automotor com precisão. Ao conduzir sem essa certificação técnica atualizada, o motorista negligencia as regras de trânsito e expõe pedestres e outros veículos a um risco operacional severo, comprometendo diretamente a segurança das vias.