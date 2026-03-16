Resultado final do CNU 2 está disponível; veja como acessar

São ofertadas nesta edição 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais

Reprodução/FGV O resultado individual está disponível na Página de Acompanhamento, no portal da FGV



O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) divulgaram nesta segunda-feira (16) o resultado final do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). Nesta edição, são ofertadas 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais. A pasta planeja chamar 2,4 mil aprovados imediatamente após a homologação do certame. Os outros 1,1 mil cargos serão preenchidos no curto prazo.

Para consultar o resultado individual, os candidatos devem acessar a Página de Acompanhamento, no portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Já as classificações gerais e as convocações para as demais etapas podem ser consultadas no Diário Oficial da União (DOU).

As listas com as classificações finais dos candidatos para vagas imediatas e para a lista de espera foram consolidadas após a terceira rodada de confirmação de interesse pelos candidatos convocados.

Próximas etapas

Para alguns cargos, o resultado divulgado nesta segunda corresponde ao encerramento de uma fase do concurso. Cada órgão e entidade federal participante iniciará os procedimentos administrativos para nomear os aprovados no número de vagas imediatas, com respeito à ordem de classificação e aos trâmites específicos de cada carreira.

Em outras vagas, haverá a continuidade do processo seletivo com etapas complementares de caráter eliminatório e classificatório a serem conduzidas pelos órgãos responsáveis. Nessa fase, podem ser feitos cursos ou programas de formação, procedimentos de investigação social e funcional, defesa de memorial e prova oral.

Confira o calendário com as próximas etapas:

A partir de 16 de março: início das convocações para nomeação e, quando couber, para o procedimento de investigação social e funcional, a realização da defesa de memorial, prova oral e o curso ou programa de formação;

início das convocações para nomeação e, quando couber, para o procedimento de investigação social e funcional, a realização da defesa de memorial, prova oral e o curso ou programa de formação; 17 a 24 de março: prazo para preenchimento da Ficha de Informações Pessoais, referente à fase de investigação social e funcional para o cargo de analista técnico de justiça e defesa;

prazo para preenchimento da Ficha de Informações Pessoais, referente à fase de investigação social e funcional para o cargo de analista técnico de justiça e defesa; 6 a 10 de abril: prazo para envio da documentação referente à defesa de memorial e prova oral.

CNU 2025

*Com informações de Agência Brasil