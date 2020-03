Homem morre em deslizamento no Rio; cidade está em estágio de alerta

Reprodução Equipes da Comlurb trabalham na Avenida Brasil após o alagamento causado pelos temporais que atingiram o Rio de Janeiro



Um homem morreu em um deslizamento em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, após o forte temporal que atingiu a cidade. O Centro de Operações definiu o estágio de alerta desde o início da madrugada deste domingo, 01. A previsão é de um domingo com mais temporais, com temperaturas entre 19ºC e 27ºC.

Segundo o boletim do Centro de Operações, quase 40 vias da cidade, principalmente nas zonas norte e oeste, como as Avenidas Brasil e Nelson Taquara, e a Estrada da Barra da Tijuca, tinham trechos interditados por conta do volume de água ou queda de árvores. Em Magé, um outro deslizamento deixou um casal ferido. Eles foram resgatados dos escombros por volta das 8h da manhã deste domingo.

PARA AS PRÓXIMAS HORAS, MAIS CHUVA FORTE

Núcleo de chuva forte na Baixada Fluminense se desloca em direção à Baía de Guanabara, podendo ocasionar chuva moderada forte na região de Irajá, Penha e Ilha do Governador nas próximas horas. #chuvarj #temporj pic.twitter.com/U9XpGbZN8x — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 1, 2020

Algumas estações da Supervia não abriram nesta manhã. Os ramais Japeri e Santa Cruz estão com a operação suspensa. O BRT também informou que suspenderam todos os serviços no corredor Transcarioca. Os corredores Transoeste e Transolímpica estão operando com atrasos, devido aos alagamentos. O orientação é para que as pessoas evitem ou adiem o deslocamento nas regiões afetadas.

As equipes da Comlurb, Conservação e CET-Rio estão atuando nos locais para a liberação das ruas e avenidas.

Até as 6h deste domingo, a Defesa Civil acionou 27 sirenes em 13 comunidades com alto risco de deslizamento. Também durante a madrugada, houve registro de fortes rajadas de vento na zona sul.