Rio Grande do Sul registra chuvas fortes em cerca de 23 municípios e está sob alerta vermelho

Tempestades no Estado causaram áreas alagadas, queda de árvores, falta de energia, bloqueio de rodovias e deixaram pessoas desalojadas ou desabrigadas

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil



O Rio Grande do Sul enfrenta uma situação crítica devido a chuvas intensas nesta terça-feira (17), com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitindo um alerta vermelho para várias cidades do estado. Este aviso, que se estende até quinta-feira (19), prevê precipitações que podem alcançar até 100 milímetros por dia, com algumas áreas acumulando entre 150 mm e 250 mm.

Até o momento, os maiores índices de chuva foram registrados em Jaguari, com 196 mm, seguido por São Francisco de Assis, que teve 159,6 mm, e São Pedro do Sul, com 158,6 mm. As consequências das chuvas já são visíveis, afetando 23 municípios, como Alegrete, Cachoeira do Sul, Santa Maria e Lajeado, onde ocorreram alagamentos, quedas de árvores e bloqueios em rodovias.

Na cidade de Cachoeira do Sul, a situação é alarmante, com 13 pessoas desabrigadas e outras sete desalojadas. Em Encruzilhada do Sul, 15 casas foram inundadas, impactando cerca de 30 moradores. Espumoso também sofreu com as chuvas, que alagaram escolas.

A Rodovia RSC 287 está interditada em trechos de Novo Cabrais e Paraíso do Sul, dificultando o tráfego na região. O governador Eduardo Leite enfatizou a relevância dos alertas meteorológicos e garantiu que as equipes estaduais estão mobilizadas para oferecer suporte às prefeituras afetadas. “A Defesa Civil monitora cada região e segue emitindo alertas em tempo real. Siga as orientações e evite áreas de risco”, alertou Leite. A previsão indica que as chuvas continuarão, com volumes variando entre 40 mm e 120 mm nos próximos dias.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA