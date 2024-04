Rio Grande do Sul registra novas mortes por dengue após decretar emergência

De janeiro a abril, foram confirmadas 57 vítimas, número que supera o do ano passado inteiro, que foi de 54

Shammiknr/Pixabay Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretou estado de emergência em saúde pública no mês passado



O Estado do Rio Grande do Sul registrou 57 mortes por dengue nestes três primeiros meses de 2024, três a mais do que todo o ano de 2024. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou quatro mortes entre quinta (4) e sexta-feira (5). De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, dos 497 municípios, apenas 31 não estão infestados pelo mosquito que transmite a dengue. A cidade com o maior número de casos é Santa Rosa, município de 77 mil habitantes, com 5,7 mil infecções notificadas. Do total de vítimas, 29 são homens e outras 28 são mulheres. A maior parte de óbitos ocorreu entre pessoas de 60 anos ou mais. Desde janeiro, aproximadamente 45.000 casos de dengue foram confirmados no estado, o que fez com que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, decretasse estado de emergência em saúde pública no estado no mês passado. A medida tem como objetivo controlar e prevenir a epidemia da doença, que atinge cerca de 94% dos municípios gaúchos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA