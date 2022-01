Romeu Zema decreta luto de 3 dias por vítimas de Capitólio e fortes chuvas

Decreto acontece após o desabamento de um cânion causar a morte de 10 pessoas em Minas Gerais; cidades sofrem consequências dos temporais na região

Pedro Gontijo/Governo de MG/03.03.2021 Romeu Zema reforçou a mensagem e afirmou que as secretarias estão empenhas para fornecer apoio necessário aos moradores



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou neste domingo, 9, luto oficial de três dias em sinal de pesar após o desabamento de um cânion causar a morte de 10 pessoas em Capitólio. Segundo publicação do Estado nas redes sociais, o decreto, válido em todo o Estado, também é “em respeito aos mineiros afetados pelas fortes chuvas dos últimos dias”. Além das cidades do norte do Estado que sofriam com os temporais desde o mês de dezembro, outros municípios sofrem com as consequências das chuvas. Em Nova Lima, o transbordamento do dique de contenção da mina de Pau Branco causou a interdição da BR-040. Em Pará de Minas, a prefeitura emitiu alerta máximo para risco de rompimento de uma barragem na cidade e ordem de evacuação, também após fortes precipitações.

Em Belo Horizonte, capital do Estado, parte de um prédio desabou e moradores tiveram que evacuar o local para avaliação da Defesa Civil. Com bloqueio parcial ou total em diversas rodovias do Estado, autoridades indicam que deslocamentos desnecessários sejam evitados. “As forças de segurança do estado continuam trabalhando para conter os riscos e socorrer todas as cidades e vítimas das chuvas”, completa nota do governo mineiro. Romeu Zema reforçou a mensagem e afirmou que as secretarias estão empenhas para fornecer apoio necessário. “Estamos em alerta máximo devido ao alto volume de chuvas que cai em diversas partes de Minas, atuando para conter os riscos através da Defesa Civil e demais órgãos competentes”, disse o governador no Twitter, indicando números de emergência para casos de risco iminente.