Roteiro para a Semana Santa em Ouro Preto: tradição dos tapetes de serragem e logística de viagem

O feriado religioso transforma a cidade histórica mineira com procissões centenárias e confecção de arte popular pelas ruas de pedra; veja como organizar transporte, hospedagem e a participação nos eventos

Divulgação Tapetes de serragem em Ouro Preto



Entre os dias 29 de março e 5 de abril de 2026, as ladeiras do interior de Minas Gerais voltam a receber um dos maiores fluxos turísticos do ano. Para quem busca vivenciar o feriado de forma imersiva, entender como é a tradição de montar os tapetes de serragem na Semana Santa de Ouro Preto é o ponto de partida para organizar o roteiro. O rito, que remonta a 1733 com a festa do Triunfo Eucarístico, exige que o visitante reserve hospedagem com meses de antecedência e tenha disposição física para virar a madrugada do Sábado de Aleluia trabalhando na decoração das ruas antes da passagem da Procissão da Ressurreição.

Planejamento logístico: transporte, hospedagem e clima na transição de outono

O acesso a Ouro Preto é feito principalmente a partir de Belo Horizonte, distante cerca de 100 quilômetros. Turistas de outros estados devem desembarcar no Aeroporto Internacional de Confins (CNF) e seguir viagem pela rodovia BR-356. O trajeto de carro dura, em média, duas horas. Para quem opta pelo transporte público, a viação Pássaro Verde opera saídas diárias e frequentes da Rodoviária de Belo Horizonte.

A rede hoteleira da cidade atinge ocupação máxima durante o feriado prolongado. Pousadas no Centro Histórico, próximas à Praça Tiradentes, oferecem a vantagem de fazer tudo a pé, mas cobram tarifas mais altas e esgotam rápido. Bairros como Bauxita ou Pilar são alternativas viáveis, embora exijam fôlego extra para encarar o desnível acentuado no deslocamento diário.

O feriado cai na transição do fim das chuvas de verão para o outono. O clima costuma apresentar dias quentes e ensolarados, mas as temperaturas despencam à noite, frequentemente atingindo a casa dos 15°C na região serrana, exigindo o uso de jaquetas ou agasalhos cortadores de vento para quem vai passar a madrugada na rua.

A dinâmica da madrugada: materiais, rota e trabalho colaborativo

A confecção começa oficialmente na noite do Sábado de Aleluia, geralmente a partir das 20h, e avança ininterruptamente até as primeiras horas da manhã do Domingo de Páscoa. O trajeto dos tapetes cobre cerca de dois quilômetros de vias de pedra, conectando paróquias centrais, como a Basílica do Pilar e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição ou a de São Francisco de Assis, dependendo da rota definida pela organização a cada ano.

O trabalho é totalmente colaborativo. Moradores, turistas e voluntários organizados por entidades como a Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) sentam-se no paralelepípedo para preencher as ruas. A composição visual mistura símbolos cristãos clássicos, grafismos geométricos e temáticas sociais. Os suprimentos vão muito além da serragem:

Materiais base: serragem colorida com corantes industriais, cal e farinha de trigo para dar contraste.

Complementos texturais e orgânicos:

Pó de café usado e seco ao sol.

Flores secas e folhas trituradas.

Sementes diversas e cascas de ovos.

Ferramentas estruturais: moldes de madeira vazados, desenhados por artistas locais para padronizar os contornos principais.

Quem viaja sem experiência prévia pode simplesmente se aproximar de um grupo de trabalho e oferecer ajuda. A prefeitura e as paróquias fornecem os sacos de serragem ao longo do percurso, enquanto o clima é embalado por bandas de música civis e grupos de seresta que ajudam a manter a energia alta para afastar o sono.

Cronograma prático para o feriado prolongado

Para aproveitar a estrutura do evento e as atrações fixas da cidade, a distribuição do tempo deve equilibrar o turismo devocional e o circuito histórico tradicional.

Dia 1: Chegada, ambientação e ritos de Sexta-Feira da Paixão

O ideal é chegar à cidade até a manhã de sexta-feira. Após o check-in, o foco deve ser o reconhecimento do Centro Histórico, passando pela Feira de Pedra-Sabão e almoçando em um dos restaurantes de comida mineira na Rua Direita. No fim da tarde, o tom solene toma conta do destino com a Procissão do Enterro, marcada pelo som das matracas, fiéis carregando tochas e figuras encenando o luto do calvário pelas ruelas escuras.

Dia 2: Exploração do ciclo do ouro e preparação para os tapetes

Reserve a manhã de sábado para visitar o Museu da Inconfidência e as obras de Aleijadinho. Outra opção é fazer o trajeto curto até a cidade vizinha de Mariana ou descer nos túneis da Mina da Passagem. Volte para a hospedagem no meio da tarde para descansar. A partir das 20h, coloque roupas que possam sujar e vá para o roteiro oficial iniciar a montagem dos tapetes devocionais ao lado da comunidade.

Dia 3: Domingo de Páscoa e o resultado visual da tradição

Mesmo para quem foi dormir de madrugada, acordar cedo no domingo é fundamental. A Procissão da Ressurreição sai às ruas logo pela manhã, acompanhada pelo repicar constante dos sinos de todas as igrejas e a passagem do Santíssimo Sacramento sobre as obras finalizadas. Após a passagem do cortejo festivo, a prefeitura inicia a limpeza imediata das vias. O restante do dia serve para o almoço comemorativo e a organização da viagem de retorno.

Recomendações de mobilidade, alimentação e infraestrutura local

Ouro Preto possui uma topografia severa, com calçamentos irregulares originais dos séculos passados. O uso de calçados de salto alto, sandálias abertas ou solados lisos é inadequado e propício a torções. Tênis esportivos com bom amortecimento e aderência são os únicos recomendados para caminhar com segurança e passar horas de pé ou ajoelhado durante a confecção da arte de serragem.

Durante as procissões e a noite de sábado, o trânsito de veículos no centro é totalmente bloqueado por agentes municipais. Estacionar nas ruas centrais é inviável; portanto, dar preferência a pousadas com garagem privativa é um fator decisivo de comodidade. O deslocamento turístico deve ser feito exclusivamente a pé.

Na alimentação, os horários precisam ser revistos. Como a cidade recebe milhares de pessoas simultaneamente, os restaurantes de maior prestígio registram filas de espera superiores a uma hora durante o almoço. Fazer as refeições antes do meio-dia ou garantir reservas antecipadas evita o desgaste físico. Em relação à segurança pública, a infraestrutura dos eventos religiosos é robusta, mas a aglomeração intensa nas vielas exige a mesma atenção de grandes capitais com objetos de valor e celulares nos bolsos traseiros.

A participação no evento exige ritmo e logística exata. A excelência da viagem se baseia em fechar o planejamento de transporte e estadia com antecedência tática e ajustar a disposição física para testemunhar a madrugada mais emblemática e coletiva do calendário mineiro.