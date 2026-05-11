Sabesp confirma que atingiu tubulação de gás antes de explosão que matou uma pessoa em SP

Segundo a empresa, a obra de remanejamento de tubulação de água estava ‘previamente alinhada e acompanhada pela concessionária responsável pela rede de gás’

Rovena Rosa/Agência Brasil São Paulo (SP), 06/12/2023 - Carro da Sabesp estacionado na sede da empresa em Vila Mariana



A Sabesp se posicionou na noite desta segunda-feira (11) sobre a explosão no Jaguaré que deixou um morto e três feridos. A empresa confirmou que realizava uma obra na região antes do ocorrido. “Durante a execução dos trabalhos, uma tubulação de gás foi atingida, momento em que a atividade foi imediatamente paralisada, para adoção dos protocolos técnicos cabíveis pela concessionária de gás.”, disse em nota. “As causas da ocorrência estão sendo apuradas pelas empresas envolvidas e pelas autoridades competentes.”, acrescentou.

Segundo a empresa, a obra de remanejamento de tubulação de água estava “previamente alinhada e acompanhada pela concessionária responsável pela rede de gás.” Sabesp também informou que se solidariza com as vítimas. “A Sabesp reforça que segue prestando todo o apoio necessário às vítimas, moradores, comerciantes e demais pessoas impactadas, permanecendo à disposição para colaborar integralmente com as investigações.”

Explosão no Jaguaré

Uma explosão atingiu nesta segunda-feira (11) ao menos 35 casas e estourou janelas de apartamentos em um condomínio no bairro Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), uma pessoa morreu no local e três ficaram feridas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h08 para atender a uma ocorrência de explosão em uma comunidade próxima às ruas Dr. Benedito de Moraes Leme e Piraúna, atrás do Condomínio Morada do Parque, com fogo ativo em múltiplas residências e forte cheiro de gás.

Em nota, o governo de São Paulo informou que foi feito o desligamento da energia na região por medida de segurança.

Por volta das 19h20, os moradores do condomínio foram autorizados a retornarem para casa.

Vítimas

Um homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Osasco com ferimento no tórax. Uma mulher foi atendida no local da explosão pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um funcionário da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) foi socorrido por moradores e levado à Unidade Básica de Saúde (UBS) da Lapa antes da chegada dos bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, pessoas foram lançadas pela explosão e outras foram soterradas.

A PMESP informou que os bombeiros continuarão em busca de vítimas até encontro ou confirmação do paradeiro de todos os moradores das casas atingidas.

Confira a nota na íntegra

A Sabesp se solidariza com as vítimas da ocorrência registrada na região e informa que realizava, no local, uma obra de remanejamento de tubulação de água, previamente alinhada e acompanhada pela concessionária responsável pela rede de gás.

Durante a execução dos trabalhos, uma tubulação de gás foi atingida, momento em que a atividade foi imediatamente paralisada, para adoção dos protocolos técnicos cabíveis pela concessionária de gás.

As causas da ocorrência estão sendo apuradas pelas empresas envolvidas e pelas autoridades competentes.

A Sabesp reforça que segue prestando todo o apoio necessário às vítimas, moradores, comerciantes e demais pessoas impactadas, permanecendo à disposição para colaborar integralmente com as investigações.