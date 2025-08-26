Jovem Pan > Notícias > Brasil > Sabesp reduzirá pressão da água durante a noite para enfrentar estiagem

Sabesp reduzirá pressão da água durante a noite para enfrentar estiagem

Medida, que será implementada nos próximos dias, tem como objetivo preservar os recursos hídricos e evitar a necessidade de um racionamento mais severo

  • Por Jovem Pan
  • 26/08/2025 19h30
  • BlueSky
Gilberto Marques/Governo de São Paulo Estação de tratamento de água da Sabesp Reservatórios que abastecem a região metropolitana estão com menos de 40% de sua capacidade.

Diante do período de estiagem e do baixo nível dos reservatórios, a Sabesp anunciou que irá diminuir a pressão da água em São Paulo durante a noite. A medida, que será implementada nos próximos dias, tem como objetivo preservar os recursos hídricos e evitar a necessidade de um racionamento mais severo. Os reservatórios que abastecem a região metropolitana estão com menos de 40% de sua capacidade. O Sistema Cantareira, o principal da região, opera com apenas 38% de seu volume. A situação é a mais crítica desde a crise hídrica de 2014, quando os níveis chegaram a 12%.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Em 2015, o cenário foi ainda pior, com os reservatórios marcando apenas 9% de sua capacidade. A redução da pressão ocorrerá durante um período de oito horas, no período noturno. A expectativa do governo do estado de São Paulo é de que a medida ajude a economizar água e garantir o abastecimento até a chegada do próximo período chuvoso. Apesar da previsão de chuva para esta semana na capital paulista, a situação ainda é de alerta.

Leia também

Comissão liderada por Flávio deve ouvir ex-auxiliar de Moraes no dia de julgamento de Bolsonaro para falar sobre gabinete do TSE
Itamaraty considera 'ofensas inaceitáveis' a fala de ministro de Israel chamando Lula de 'antissemita' e 'apoiador do Hamas'
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >