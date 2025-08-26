Sabesp reduzirá pressão da água durante a noite para enfrentar estiagem

Medida, que será implementada nos próximos dias, tem como objetivo preservar os recursos hídricos e evitar a necessidade de um racionamento mais severo

Gilberto Marques/Governo de São Paulo Reservatórios que abastecem a região metropolitana estão com menos de 40% de sua capacidade.



Diante do período de estiagem e do baixo nível dos reservatórios, a Sabesp anunciou que irá diminuir a pressão da água em São Paulo durante a noite. A medida, que será implementada nos próximos dias, tem como objetivo preservar os recursos hídricos e evitar a necessidade de um racionamento mais severo. Os reservatórios que abastecem a região metropolitana estão com menos de 40% de sua capacidade. O Sistema Cantareira, o principal da região, opera com apenas 38% de seu volume. A situação é a mais crítica desde a crise hídrica de 2014, quando os níveis chegaram a 12%.

Em 2015, o cenário foi ainda pior, com os reservatórios marcando apenas 9% de sua capacidade. A redução da pressão ocorrerá durante um período de oito horas, no período noturno. A expectativa do governo do estado de São Paulo é de que a medida ajude a economizar água e garantir o abastecimento até a chegada do próximo período chuvoso. Apesar da previsão de chuva para esta semana na capital paulista, a situação ainda é de alerta.