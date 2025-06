Saiba quem é a jovem de 18 anos encontrada morta no Rio e o que se sabe sobre o caso

Autoridades policiais estão tratando o caso como um feminicídio e já estão em busca de um homem de 35 anos, que tinha uma relação próxima com a vítima e apresentava um comportamento obsessivo

Reprodução/RedesSociais Marcelle Júlia Araújo da Silva foi morta no Rio de Janeiro



Saiba quem é a jovem de 18 anos que foi Uma jovem de 18 anos, identificada como Marcelle Júlia Araújo da Silva, foi encontrada morta em uma residência na comunidade Beira Rio, localizada no bairro da Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro. O corpo da jovem, que estava desaparecida desde o dia 12 de junho, foi descoberto no dia 14, em estado de mutilação, com indícios de ter sido atacado por cães. As autoridades policiais estão tratando o caso como um feminicídio e já estão em busca de um homem de 35 anos, que tinha uma relação próxima com a vítima e apresentava um comportamento obsessivo. A prisão temporária do suspeito foi autorizada no mesmo dia em que o corpo foi encontrado, evidenciando a urgência da investigação.

Imagens de câmeras de segurança mostraram Marcelle chegando à casa do suspeito de bicicleta na madrugada de quinta-feira. Testemunhas relataram que o homem foi visto saindo do local com um carrinho coberto por uma lona, que se assemelhava àquela que envolvia o corpo da jovem. O cadáver foi localizado em uma casa desocupada, enrolado em uma lona azul e com sinais de ter sido parcialmente devorado. O crime chocou a comunidade local, que se mobilizou em protestos e manifestações em busca de justiça. Amigos de Marcelle expressaram sua dor e pediram que não a culpassem por ter ido à casa do suspeito, ressaltando a necessidade de apoio e compreensão em um momento tão difícil.

*Reportagem produzida com auxílio de IA