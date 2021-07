São Paulo antecipa vacinação de pessoas com 39 anos para quinta-feira

Mais cedo, a prefeitura já havia anunciado o adiantamento da imunização de pessoas de 40 anos para esta quarta-feira, 7

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo vacina pessoas de 39 anos a partir desta quinta



A Prefeitura de São Paulo antecipou para quinta-feira, 8, a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 39 anos. A estimativa é imunizar 143 mil moradores da capital paulista. Mais cedo, a prefeitura já havia anunciado a antecipação da imunização de pessoas de 40 anos para esta quarta-feira, 7. Já na sexta e no sábado está prevista a repescagem para as faixas etárias de 40 e 41 anos. Segundo o prefeito Ricardo Nunes (PSDB), a aceleração do calendário só foi possível porque a cidade recebeu 130 mil doses no sábado. Para se vacinar, é necessário apresentar um comprovante de residência na capital e documentos pessoais, preferencialmente o CPF. A prefeitura também recomenda o preenchimento do pré-cadastro no site “Vacina Já” para agilizar o atendimento nos postos de saúde. Até o momento, 14,21% da população de São Paulo completou o esquema vacinal.