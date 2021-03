São Paulo tem a pior semana da pandemia com 2.548 mortes

Em números absolutos, o Estados fechou a semana 2.195.130 casos e 63.965 óbitos

PAULO MUMIA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO



O Estado de São Paulo viveu a pior semana da pandemia de Covid-19 com 2.548 mortes registradas nos últimos sete dias. As informações foram divulgadas pelo governo neste sábado, 13. Segundo o boletim diário, foram registradas 434 novas mortes nas últimas 24 horas, sendo que na última sexta-feira, 12, o Estado bateu recorde de vítimas fatais ao contabilizar 521 novos óbitos. A média móvel de mortes também foi recorde, atingindo a marca de 364 óbitos por dia. A semana também foi marcada pelo recorde de casos no Estado, com 87.443 novas infecções sendo 15.344 casos. No ápice da pandemia, a taxa de ocupação de leitos de UTI chegou 89% na Grande São Paulo e 87,6% no Estado. Em números absolutos, São Paulo fechou a semana 2.195.130 casos e 63.965 óbitos, sendo o Estado mais atingido pela pandemia de Covid-19.