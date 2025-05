Sebastião Salgado: relembre fotos que marcaram a carreira do maior fotógrafo brasileiro

Formado em economia, o fotojornalista utilizou das câmeras para documentar a sensibilidade da vida e defendeu que ‘a fotografia pode mudar o mundo’

Foto: Sebastião Salgado 'Não se tira uma fotografia. Você a faz', dizia Sebastião Salgado



O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, falecido, nesta sexta-feira (23), aos 81 anos, documentou o mundo ao longo de sua trajetória na fotografia. Formado em economia antes de se dedicar à fotografia no fim da juventude, Salgado se destacou pela delicadeza e primosidade presente na construção de suas imagens. De Ruanda à Guatemala, passando por Indonésia e Bangladesh, o brasileiro fotografou situações de fome, guerras, êxodos e exploração do trabalho no Terceiro Mundo, com um olhar empático e não condescendente “de quem vem da mesma parte do mundo”, como costumava dizer.

Ao longo de sua vida, o fotógrafo buscou tocar as pessoas por meio de suas produções e defendeu que “não podemos ser apenas espectadores da destruição”, mas sim, “agentes de mudança”. Assim, o autodidata, que também tinha a nacionalidade francesa, deixa um testemunho icônico de centenas de fotografias, publicado tanto em grandes jornais quantos em museus.

“A fotografia pode mudar o mundo. Ela pode mover corações e mentes. Eu fotografo o que há de mais humano em nós: a luta, o sofrimento, mas também a resiliência e a esperança. A luz é o primeiro elemento da fotografia, mas a emoção é o que dá vida à imagem”, expressou Sebastião salgado.