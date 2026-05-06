Seis adolescentes espancam jovem de 15 anos com ferro e madeira

Polícia Civil da Bahia realizou, juntamente com a Polícia Milita, a Operação Estado de Direito para investigar a participação agressores em atos semelhantes aos crimes de tortura, castigo majorado e tentativa de homicídio qualificado

Polícia Civil da Bahia/Divulgação Polícia Civil da Bahia e Polícia Militar cumpriram seis mandados de busca e apreensão e mandados de busca domiciliar contra seis adolescentes



A Polícia Civil da Bahia realizou na manhã desta quarta-feira (6), juntamente com a Polícia Militar, a Operação Estado de Direito, que cumpriu seis mandados de busca e apreensão e mandados de busca domiciliar contra seis adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, que espancaram uma jovem de 15 anos com ferro e madeira em Maracas, Bahia, no dia 30 de abril.

A operação investiga a participação dos agressores em atos semelhantes aos crimes de tortura, castigo majorado e tentativa de homicídio qualificado. “Os adolescentes investigados agiram com extrema crueldade em relação à vítima, agredindo-a repetidamente com pedaços de madeira e ferro, sem qualquer possibilidade de defesa, causando risco à vida, conforme constatado em atendimento hospitalar.”, afirmou a delegada substituta da DT de Maracás, Natália Palhares, responsável pela operação.

“As agressões teriam sido motivadas por uma suposta relação afetiva manifestada pela vítima em relação a uma jovem”, acrescentou. Os seis adolescentes foram apreendidos em cumprimento às determinações judiciais que expediram os mandados de internação provisória e busca domiciliar.

Segunda polícia, também foram apreendidos oito aparelhos celulares e dois notebooks, que poderão contribuir para o aprofundamento das investigações.

Os jovens apreendidos seguem à disposição do Poder Judiciário para as providências cabíveis.