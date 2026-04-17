Tudo sobre o melhor celular IP68 para levar para a praia e como a proteção funciona

Um guia técnico sobre a resistência à água e poeira, riscos da água salgada e as principais opções de smartphones para o verão

Marten Bjork na Unsplash Dispositivos com essa certificação são projetados para suportar submersão em água doce



Escolher qual o melhor celular IP68 para levar para a praia envolve compreender não apenas as especificações de resistência do aparelho, mas também as limitações físicas da tecnologia frente à água salgada e à areia. Dispositivos com essa certificação são projetados para suportar submersão em água doce e impedir a entrada de partículas sólidas, oferecendo uma camada extra de segurança para registros fotográficos e comunicação em ambientes litorâneos, desde que observados os cuidados adequados de manutenção pós-uso.

O que é a certificação IP68

A sigla IP refere-se a “Ingress Protection” (Proteção contra Entrada), um padrão internacional definido pela norma IEC 60529. O código é composto por dois dígitos que classificam o grau de proteção fornecido pelas caixas e envoltórios de equipamentos elétricos.

No contexto de celulares para a praia, o código IP68 se desdobra da seguinte maneira:

O número 6: Indica proteção total contra poeira. O dispositivo é hermeticamente fechado para que nenhuma partícula sólida, incluindo grãos finos de areia, possa penetrar nos componentes internos.

Indica proteção total contra poeira. O dispositivo é hermeticamente fechado para que nenhuma partícula sólida, incluindo grãos finos de areia, possa penetrar nos componentes internos. O número 8: Indica proteção contra imersão contínua em água. Geralmente, isso significa que o aparelho pode ser submerso a profundidades superiores a 1 metro (frequentemente até 1,5m ou 2m) por 30 minutos, conforme especificado pelo fabricante.

É fundamental notar que os testes laboratoriais para a certificação IP68 são realizados em água doce e estagnada. A dinâmica muda consideravelmente em ambientes de água salgada ou com alta pressão (jatos de água ou ondas).

Como funciona a vedação em smartphones

A resistência à água em smartphones não é mágica, mas sim o resultado de engenharia de precisão física e química. O mecanismo de proteção baseia-se na criação de barreiras físicas que impedem o contato de líquidos com os circuitos eletrônicos sensíveis.

Os principais componentes desse mecanismo incluem:

Juntas e anéis de vedação (O-rings): Tiras de borracha ou silicone de alta densidade são colocadas em torno de todas as aberturas do chassi, como a bandeja do cartão SIM, botões laterais e a junção entre a tela e o corpo do aparelho.

Tiras de borracha ou silicone de alta densidade são colocadas em torno de todas as aberturas do chassi, como a bandeja do cartão SIM, botões laterais e a junção entre a tela e o corpo do aparelho. Adesivos impermeáveis: Colas industriais específicas são utilizadas para selar a bateria e outros componentes internos, garantindo que a carcaça permaneça unida sob pressão.

Colas industriais específicas são utilizadas para selar a bateria e outros componentes internos, garantindo que a carcaça permaneça unida sob pressão. Malhas hidrofóbicas: As saídas de som (alto-falantes e microfones) não podem ser totalmente fechadas, pois o ar precisa passar para propagar o som. Nesses locais, utiliza-se uma malha ultrafina que permite a passagem de ondas sonoras, mas cuja tensão superficial impede a entrada de moléculas de água.

As saídas de som (alto-falantes e microfones) não podem ser totalmente fechadas, pois o ar precisa passar para propagar o som. Nesses locais, utiliza-se uma malha ultrafina que permite a passagem de ondas sonoras, mas cuja tensão superficial impede a entrada de moléculas de água. Revestimentos internos: Muitas placas de circuito recebem um revestimento nanométrico repelente à água para evitar curtos-circuitos caso a umidade consiga penetrar as barreiras externas.

Aplicações práticas e modelos recomendados

A busca por qual o melhor celular IP68 para levar para a praia geralmente recai sobre modelos topo de linha (“flagships”), pois a vedação de alta qualidade encarece o processo de fabricação. Abaixo estão as categorias e exemplos de dispositivos que utilizam essa tecnologia com eficácia:

Linha Samsung Galaxy S (S23, S24 e Ultra): Historicamente consistentes na certificação IP68. São conhecidos por alertarem o usuário via software caso haja umidade na porta USB-C, impedindo o carregamento até que a porta esteja seca.

Historicamente consistentes na certificação IP68. São conhecidos por alertarem o usuário via software caso haja umidade na porta USB-C, impedindo o carregamento até que a porta esteja seca. Apple iPhone (13, 14, 15 e posteriores): A Apple frequentemente excede os requisitos mínimos do IP68, prometendo resistência de até 6 metros de profundidade por 30 minutos em alguns modelos, o que oferece uma margem de segurança maior contra acidentes na beira do mar.

A Apple frequentemente excede os requisitos mínimos do IP68, prometendo resistência de até 6 metros de profundidade por 30 minutos em alguns modelos, o que oferece uma margem de segurança maior contra acidentes na beira do mar. Google Pixel (7, 8 e Pro): Oferecem proteção IP68 padrão, garantindo segurança contra quedas acidentais na água ou contato com a areia.

Oferecem proteção IP68 padrão, garantindo segurança contra quedas acidentais na água ou contato com a areia. Celulares robustos (Rugged Phones): Marcas como Caterpillar ou modelos específicos da linha Samsung XCover são desenhados para ambientes hostis. Além do IP68, muitos possuem certificação militar (MIL-STD-810H), sendo mais resistentes a quedas nas rochas ou variações térmicas extremas comuns no verão.

Vantagens e desafios no uso litorâneo

Embora a tecnologia IP68 seja um grande avanço, o ambiente de praia apresenta variáveis que o laboratório não simula perfeitamente.

Vantagens:

Segurança contra acidentes: Quedas acidentais na arrebentação ou em piscinas naturais não resultam em perda imediata do aparelho.

Quedas acidentais na arrebentação ou em piscinas naturais não resultam em perda imediata do aparelho. Facilidade de limpeza: É possível lavar o aparelho com água doce para remover protetor solar, areia e maresia após o dia de praia.

É possível lavar o aparelho com água doce para remover protetor solar, areia e maresia após o dia de praia. Proteção contra areia: O nível “6” de proteção garante que a areia fina não entrará sob a tela ou dentro dos circuitos, o que poderia inutilizar o aparelho.

Desafios:

Corrosão por água salgada: O sal é altamente corrosivo e condutor. Se a água do mar secar no aparelho, os cristais de sal podem danificar as vedações de borracha e corroer os contatos metálicos da porta de carregamento.

O sal é altamente corrosivo e condutor. Se a água do mar secar no aparelho, os cristais de sal podem danificar as vedações de borracha e corroer os contatos metálicos da porta de carregamento. Desgaste natural: A resistência à água não é permanente. Quedas, calor excessivo (comum sob o sol da praia) e o tempo degradam as colas e borrachas de vedação.

A resistência à água não é permanente. Quedas, calor excessivo (comum sob o sol da praia) e o tempo degradam as colas e borrachas de vedação. Garantia limitada: A maioria dos fabricantes, mesmo certificando o aparelho como IP68, não cobre danos causados por líquidos na garantia, alegando mau uso ou submersão além dos limites.

Perguntas frequentes (FAQ)

1. Posso tirar fotos debaixo d’água no mar com um celular IP68?

Tecnicamente é possível, mas não recomendado sem uma capa estanque adicional. O sal do mar pode deteriorar as vedações rapidamente e, se houver qualquer microfissura, a água salgada causará corrosão imediata nos componentes internos.

2. O que devo fazer se meu celular cair na água do mar?

Recupere-o imediatamente e lave-o com água doce (engarrafada ou da torneira) em abundância, porém com baixa pressão, para remover todo o sal. Seque-o com um pano macio e não o coloque para carregar até ter certeza absoluta de que a porta USB está seca.

3. A areia pode arranhar a tela mesmo com proteção Gorilla Glass?

Sim. A areia é composta principalmente de quartzo e sílica, minerais que possuem uma dureza superior à do vidro temperado da maioria dos smartphones. A certificação IP68 protege contra a entrada de areia, mas não contra riscos na tela causados por atrito.

A escolha de um smartphone para o verão deve priorizar modelos com certificação IP68 comprovada e recente, como os topos de linha da Samsung ou Apple. No entanto, a tecnologia deve ser vista como uma medida de segurança contra acidentes, e não como um convite para o uso subaquático indiscriminado, especialmente em água salgada. A melhor prática para garantir a longevidade do dispositivo é combinar a resistência nativa do aparelho com cuidados de limpeza em água doce imediatamente após a exposição ao ambiente praiano.