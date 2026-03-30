Jovem Pan > Notícias > Brasil > Turbina de avião explode após decolagem em Guarulhos e piloto faz pouso de emergência

Turbina de avião explode após decolagem em Guarulhos e piloto faz pouso de emergência

Aeronave com 272 passageiros retornou em segurança ao aeroporto após a explosão no motor esquerdo; não há registro de feridos

  • Por Jovem Pan
  • 30/03/2026 06h43 - Atualizado em 30/03/2026 07h06
  • BlueSky
Reprodução Youtube / Aviação Guarulhos JPD MOTOR DO A330 DELTA EXPLODE DURANTE DECOLAGEM E ELE POUSA EM MAYDAY COM DESTROÇOS NA PISTA Aviação Guarulhos JPD O piloto precisou fazer um pouso de emergência e ninguém ficou ferido.

A turbina de um avião da Delta Air Lines explodiu logo após a decolagem no Aeroporto de Guarulhos, na noite do último domingo (29), e precisou retornar para um pouso de emergência. Não há registro de feridos.

Em nota, a companhia informou que o voo 104, com destino a Atlanta, voltou ao aeroporto após um “problema mecânico no motor esquerdo da aeronave”. Segundo a Delta, o Airbus A330-300 pousou em segurança e foi recebido pelas equipes de resgate e combate a incêndio. Até o momento, não há informações sobre o que causou o incidente.

“Os passageiros foram então levados de ônibus até o terminal. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo atraso em suas viagens”, afirmou a empresa.

A aeronave transportava 272 passageiros e 14 tripulantes. Ainda de acordo com a companhia, as equipes atuam para realocar os clientes e garantir a continuidade da viagem até o destino final.

A Jovem Pan tenta contato com o Aeroporto de Guarulhos para um posicionamento sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >