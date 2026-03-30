Turbina de avião explode após decolagem em Guarulhos e piloto faz pouso de emergência

Em nota, a companhia informou que o voo 104, com destino a Atlanta, voltou ao aeroporto após um “problema mecânico no motor esquerdo da aeronave”. Segundo a Delta, o Airbus A330-300 pousou em segurança e foi recebido pelas equipes de resgate e combate a incêndio. Até o momento, não há informações sobre o que causou o incidente.

“Os passageiros foram então levados de ônibus até o terminal. Pedimos desculpas aos nossos clientes pelo atraso em suas viagens”, afirmou a empresa.

A aeronave transportava 272 passageiros e 14 tripulantes. Ainda de acordo com a companhia, as equipes atuam para realocar os clientes e garantir a continuidade da viagem até o destino final.