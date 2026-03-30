Turbina de avião explode após decolagem em Guarulhos e piloto faz pouso de emergência
Aeronave com 272 passageiros retornou em segurança ao aeroporto após a explosão no motor esquerdo; não há registro de feridos
Reprodução Youtube / Aviação Guarulhos JPDO piloto precisou fazer um pouso de emergência e ninguém ficou ferido.
A turbina de um avião da Delta Air Lines explodiu logo após a decolagem no Aeroporto de Guarulhos, na noite do último domingo (29), e precisou retornar para um pouso de emergência. Não há registro de feridos.
A Jovem Pan tenta contato com o Aeroporto de Guarulhos para um posicionamento sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação.
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