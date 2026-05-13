Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 60 milhões

  • Por Agência Brasil
  • 13/05/2026 07h20
Apostas Mega-Sena A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.007 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 60 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 17 – 19 – 27 – 32 – 38 – 44

89 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 23.778,68 cada
5.035 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 692,83 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

