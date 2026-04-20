Vigilante haitiano é encontrado morto em canteiro de obras do aeroporto de Congonhas

Sylvio Volcy foi encontrado ferido por disparo de arma de fogo na Praça Comandante Linneu Gomes

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Fachada do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo



Um vigilante haitiano de 27 anos foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (20) em uma obra de ampliação do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

Sylvio Volcy foi encontrado ferido por disparo de arma de fogo na Praça Comandante Linneu Gomes. O homem chegou a ser socorrido por equipes da Aena, concessionária responsável pelo aeroporto, e encaminhado à UPA Jabaquara, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Aena afirmou que “presta as mais sinceras condolências à família e está à disposição das autoridades para auxiliar nas investigações do caso, que serão conduzidas pelas autoridades policiais”.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), durante a ocorrência foram apreendidos um celular e um crachá da vítima.

O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur) que mantém trabalhos andamento para identificar a autoria do crime e esclarecer as circunstâncias do caso.