Zema diz que o governo faz ‘todo o esforço possível’ para auxiliar vítimas das chuvas

O gestor lamentou o ocorrido e disse que a ajuda humanitária de Belo Horizonte já está a caminho das cidades afetadas

Divulgação Romeu Zema e Mateus Simões em coletiva com a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), comentou nesta terça-feira (24) sobre a situação das chuvas nas cidades de Juiz de Fora e Ubá. O governador, juntamente com seu vice, Mateus Simões (PSD), disse que ainda de madrugada acionou o Coronel Rezende da Defesa Civil para que angariasse todos os esforços possíveis para salvar o maior número de pessoas.

Ele afirmou que a ajuda está sendo direcionada às áreas que mais necessitam e que os governadores das regiões Sul e Sudeste entraram em contato com o governo mineiro e se disponibilizaram para qualquer auxílio necessário.

O gestor lamentou o ocorrido e disse que a ajuda humanitária já está a caminho. “Caminhões já estão saindo de Belo Horizonte com os kits de higiene e limpeza para atender aos desabrigados e desalojados”, informou.

Contenção dos danos

Zema informou que a companhia de energia do estado contabilizou 22 mil pessoas sem energia elétrica, mas que aos poucos já foram restabelecidos e nas próximas horas 4 mil pessoas vão ter o sistema elétrico em funcionamento pleno.

O governador também confirmou apoio em relação ao saneamento básico nas cidades afetadas. “A companhia de saneamento, Copaza, que não opera em Juiz de Fora, já se prontificou para ajudar no que for necessário para evitar qualquer falta de água nesta situação atual que já é grave”, comentou o governador.

Simões informou que maquinários, como escavadeiras e retroescavadeiras, foram doados para a cidade de Ubá, que solicitou os equipamentos para auxiliar nas buscas e desobstruções dos pontos da cidade.

Além disso, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) também enviou profissionais para avaliarem o risco nas encostas, já que ainda há previsão de mais chuva.

Alerta climático nos telefones

O vice-governador também fez questão de ressaltar a importância do alerta de emergência climática enviado em todos os celulares da cidade. “Esse alerta não pode ser levado como só um aviso, um SMS ou uma previsão do tempo, ele demanda ação imediata. As pessoas que estão em áreas de encostas precisam sair imediatamente de suas casas”, enfatizou Simões.

A Polícia Civil do estado também enviou uma força-tarefa para a identificação de vítimas para agilizar as buscas. Zema disse que assim que alguém é resgatado, já é, portanto, identificado. “Todo o esforço que é possível está sendo feito e continuará sendo feito”, finalizou o governador mineiro.