Com jogo do Brasil na Copa, São Paulo registra recorde de trânsito em 2026

A cidade de São Paulo bateu o recorde de lentidão no trânsito em 2026 nesta quarta-feira (24) com 1.690 quilômetros de tráfego lento às 18h00, de acordo com o site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A seleção brasileira entra em campo contra a Escócia pela Copa do Mundo nesta quarta e a cidade registrou também chuva e lotação nas linhas de metrô e trem.

O recorde já havia sido superado às 17h30, quando, segundo a CET, o total chegou a 1.532 quilômetros de lentidão na cidade. Por volta das 18h30, ainda havia 1.275 quilômetros de lentidão.

O total registrado às 18h também é o maior trânsito na cidade desde 2020. O recorde é do dia 5 de setembro de 2019, quando São Paulo atingiu 1.902 km de congestionamento.