Lula lambe as botas da China e taca pedra nos EUA, diz Flávio Bolsonaro

O senador e pré-candidato à Presidência deu declaração em transmissão ao vivo pelas redes sociais

Flávio Bolsonaro disse que irá propor ampliação de Acordo de Livre Comércio da América do Norte

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse que o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “lambe as botas da China e taca pedra nos Estados Unidos”. O parlamentar deu declaração nesta quarta-feira (8) em transmissão ao vivo pelo YouTube.

“Um presidente da República tem que pensar no seu povo, tem que negociar com todo mundo, com Estados Unidos ou com China”, afirmou Flávio.

Na transmissão, Flávio comunicou que ficaria mais um dia nos Estados Unidos para conversas com o governo norte-americano. “Vim proteger o Brasil das tarifas e também do Lula”, declarou.

O senador contou, na audiência com o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR. na sigla em inglês), ter argumentado que a aplicação de tarifas adicionais a produtos brasileiros fortalecerá a China e citou o aumento do comércio do Brasil com o país em 2025.

Na transmissão, ele afirmou acreditar que a “única chance” de não haver novas taxas a importações é com a sua mediação junto ao USTR.

Flávio relatou ter dito que o cenário no Brasil pode mudar depois das eleições. Ao considerar sua vitória no pleito, o parlamentar afirmou que, a partir de janeiro, haverá uma pessoa “sentada na cadeira de presidente da República” com capacidade de “negociar de igual para igual” com os Estados Unidos.

Flávio disse ainda que, nas reuniões com o governo norte-americano, irá propor a ampliação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês) a todos os países do continente, com o Brasil “puxando a fila”. O tratado é firmado entre Canadá, Estados Unidos e México.