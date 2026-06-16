Copa do Mundo: acompanhe Áustria e Jordânia ao vivo

Seleção austríaca volta à competição depois de mais de 20 anos; já a Jordânia, faz sua estreia na competição

Áustria e Jordânia estreia nesta quarta-feira (16) na Copa do Mundo 2026. As equipe, que pertecem ao Grupo J, mesmo de Argentina e Argélia. A partida está marcada para acontecer à 1h no Levi’s Stadium, localizado em Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos.

A Áustria volta a disputar uma Copa do Mundo depois de ficar ausente dede 1998, quando fez sua última participação no torneio. Os austríacos buscam superar a campanha de 1954, quando terminou a competição em 3º lugar. Essa é a oitava participação da Seleção da Europa Central no torneio.

Já a Jordânia faz sua estreia na competição. Foram nove tentativas até que a conquista finalmente chegou após 40 anos desde sua primeira disputa nas eliminatórias. Em 2014, a Jordânia ficou perto de se clasisficar, foi para a repescagem, mas acabou sendo eliminada pelo Uruguai.