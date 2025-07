Alckmin defende ações contra sobretaxa de Trump e busca prorrogação

Vice-presidente também comentou sobre a expectativa de uma resposta dos Estados Unidos a uma carta enviada pelo Brasil, que aborda acordos comerciais e afirmou que Brasil não deve adotar medidas de retaliação

Júlio César Silva/MDIC Geraldo Alckmin classifica como urgente resolver tarifa de Donald Trump



O vice-presidente Geraldo Alckmin, declarou que a principal meta do governo Lula é reverter a sobretaxa que será implementada por Donald Trump a partir de 1º de agosto. Durante uma reunião com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e outras entidades do setor produtivo, Alckmin mencionou a possibilidade de solicitar uma prorrogação do prazo, caso isso se mostre necessário.

Alckmin ressaltou a urgência em resolver essa questão ao afirmar que o Brasil não deve adotar medidas de retaliação. Ele alertou que a tarifa prejudicará as economias de ambos os países, destacando que as exportações dos Estados Unidos para o Brasil superam as brasileiras para os EUA de forma significativa.

O vice-presidente também comentou sobre a expectativa de uma resposta dos Estados Unidos a uma carta enviada pelo Brasil, que aborda acordos comerciais. Ele enfatizou que as negociações devem se concentrar em aspectos econômicos, evitando questões judiciais. Alckmin criticou a justificativa apresentada por Trump para a sobretaxa, que não considerou fatores econômicos relevantes.

Atualmente, os produtos importados pelos Estados Unidos do Brasil enfrentam uma sobretaxa de 10%, que será elevada para 50% em 1º de agosto. A reunião com representantes do setor produtivo é parte de uma série de iniciativas do governo para discutir estratégias de enfrentamento à nova sobretaxa.

