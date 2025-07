Lula cria comitê interministerial para analisar sobretaxas impostas por Trump 

Diante das tensões com os EUA, presidente se reuniu com ministros na noite de domingo (13) para definir estratégias de negociação e se comprometeu a dialogar com empresários

No último domingo (13), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, anunciou a formação de um comitê interministerial com o objetivo de estabelecer um diálogo com os setores impactados pela nova sobretaxa de 50% que os Estados Unidos impuseram sobre produtos brasileiros. Lula se comprometeu a se reunir com empresários e orientou seus ministros a adotarem uma postura firme e cautelosa nas negociações. O comitê será composto por representantes dos ministérios da Fazenda, Relações Exteriores e Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, além de outros ministérios que possam ser relevantes para a situação.

Entre os produtos que sofrerão os maiores impactos estão a laranja, o café, a carne bovina e a celulose, que são essenciais para a economia brasileira. Atualmente, os produtos brasileiros já enfrentam uma tarifa de 10%, que será aumentada para 50% a partir do dia 1º de agosto. O governo federal está empenhado em avaliar as consequências econômicas dessa sobretaxa e pretende utilizar essa análise nas negociações com os Estados Unidos, ressaltando que a proteção das instituições brasileiras não está em questão.

Lula também fez críticas à pressão exercida por Donald Trump para que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebesse anistia. O presidente brasileiro defendeu a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), que se manifestou em favor da independência do Judiciário. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, destacou que o julgamento de Bolsonaro será fundamentado em evidências, afastando qualquer alegação de perseguição política no Brasil.

“O STF vai julgar com independência e com base nas evidências. Se houver provas, os culpados serão responsabilizados. Se não houver, serão absolvidos”, afirmou o ministro e presidente do STF, Luís Roberto Barros.

