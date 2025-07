Alckmin se reúne com big techs mais uma vez e diz que plano de contingência só deve ser discutido se tarifaço for ‘consumado’

Segundo o vice-presidente, a conversa com Meta, Google, Amazon, Apple, Visa e Expedia foi ‘proveitosa’: ‘Eles trouxeram como pautas segurança jurídica, inovação tecnológica, ambiente regulatório’

Wilson Dias/Agência Brasil O vice-presidente disse ainda que o governo brasileiro não deve ter pressa em regulamentar as big techs



O vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira (29), que o plano de contingência elaborado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) só deve ser discutido se o tarifaço for “consumado”. A tarifa de 50% começa a valer a partir de sexta-feira (1º), segundo o governo dos Estados Unidos.

“O plano de contingência que está sendo bem trabalhado só deve ser discutido se consumada a questão dos 50%. Nós não vamos esmorecer, vamos trabalhar permanentemente para evitar que isso ocorra”, afirmou o vice-presidente. Alckmin afirmou que o governo está trabalhando para a alíquota definida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seja diminuída para todos os setores. A Casa Branca reconsidera a taxação do café, cacau e outros produtos agrícolas, mas sem citar o Brasil.

“Nós estamos trabalhando para que a diminuição da alíquota seja para todos. Não tem justificativa você ter uma alíquota de 50% para um país que é um grande comprador de você, em que você tem uma balança comercial superavitária”, disse Alckmin, que declarou ainda que pretende avançar “em todas as convergências” com os Estados Unidos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nesta terça-feira, Alckmin se reuniu com representantes da Meta, Google, Amazon, Apple, Visa e Expedia. Segundo ele, a conversa foi “proveitosa”, e foi aberta uma mesa para se falar sobre as reivindicações das big techs. “Eles trouxeram como pautas segurança jurídica, inovação tecnológica, ambiente regulatório. Foi uma boa reunião, participaram outros órgãos de governo porque essa é uma pauta que envolve não só o Poder Executivo, como o Legislativo e o Judiciário”, afirmou Alckmin.

O vice-presidente disse ainda que o governo brasileiro não deve ter pressa em regulamentar as big techs, sendo necessário, inicialmente, analisar como o tema é tratado em outros países. Criado há duas semanas, o Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, sob liderança de Alckmin, realizou reuniões com dezenas de representantes do setor produtivo, líderes sindicais e membros da diplomacia brasileira.

A Lei de Reciprocidade Econômica (Lei 15.122/25) estabelece critérios para a suspensão de concessões comerciais, de investimentos e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual em resposta a medidas unilaterais adotadas por país ou bloco econômico que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos