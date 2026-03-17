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ANP notifica postos de combustíveis para identificar preços abusivos

Luiz Inácio Lula da Silva criou na semana passada dois novos tipos de quantificadores para identificar a abusividade de preços

  • Por Jovem Pan*
  • 17/03/2026 21h49
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ERNANI OGATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO combustivel Equipe da ANP detectou aumento de R$ 2 em litro de diesel de forma indevida

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Artur Watt Neto, disse nesta terça-feira (17) que já foram iniciadas as notificações e os registros de postos de combustíveis para identificar eventuais preços abusivos. As ações da ANP com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senacon/MJSP) foram feitas contra 42 postos de combustíveis e uma distribuidora.

Em um dos postos, a equipe detectou aumento de R$ 2 em litro de diesel de forma indevida, de acordo com detalhamento apresentado em coletiva realizada hoje. Foi identificado ainda paralelismo com postos praticando os mesmos preços nos mesmos municípios e Estados.

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva criou na semana passada dois novos tipos de quantificadores para identificar a abusividade de preços: quando houver armazenamento injustificável de combustível ou quando ocorrer aumento excessivo sem fundamentação técnica. O Executivo avalia que o aumento injustificado de combustíveis afeta a ordem econômica e o mercado de combustíveis.

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*Estadão Conteúdo

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