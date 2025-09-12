Banco Central obriga bancos a recusar transações com contas suspeitas de fraude

Autoridade monetária, que já havia anunciado uma série de ações na última semana, apresentou nova medida para proteger os consumidores e garantir a integridade das operações

O Banco Central anunciou uma iniciativa com o objetivo de aumentar a segurança do Sistema Financeiro Nacional. A partir de agora, as instituições financeiras são obrigadas a recusar transações que envolvam contas que apresentem “fundada suspeita” de fraude. Determinação visa proteger os consumidores e garantir a integridade das operações financeiras.

Para determinar o que constitui uma “fundada suspeita”, as instituições devem levar em conta uma variedade de informações. Isso inclui dados provenientes de sistemas eletrônicos, além de informações de bases de dados tanto públicas quanto privadas. Essa abordagem abrangente busca minimizar os riscos de fraudes no sistema. Além disso, as instituições financeiras têm a responsabilidade de informar os titulares das contas sobre quaisquer ações que tenham sido tomadas em resposta a suspeitas de fraude.

A nova regra se aplica a diferentes tipos de contas, incluindo contas de depósitos à vista, contas de poupança e contas de pagamento pré-pagas. A implementação da medida é imediata, mas as instituições têm até o dia 13 de outubro para ajustar seus sistemas e processos a essa nova exigência.

