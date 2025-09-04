Banco do Brasil elabora planos em resposta a possíveis sanções dos Estados Unidos

Instituição tem consultado especialistas a fim de compreender como o governo americano monitora o sistema financeiro brasileiro e suas operações

AGEU DA ROCHA/AGÊNCIA ESTADO Banco do Brasil se prepara para a possibilidade de sanções impostas pelos Estados Unidos, conforme previsto na Lei Magnitsky



O Banco do Brasil está se preparando para a possibilidade de sanções impostas pelos Estados Unidos, conforme previsto na Lei Magnitsky, que já teve impacto sobre o ministro Alexandre de Moraes. A instituição financeira está buscando orientação jurídica nos EUA e considera a possibilidade de redirecionar transações em dólar para filiais localizadas fora do território americano, embora essa estratégia necessite da aprovação do Federal Reserve.

Executivos do Banco do Brasil estão elaborando planos de contingência em resposta a possíveis sanções financeiras adicionais que possam ser impostas pelo Departamento do Tesouro dos EUA. Para isso, a instituição está consultando especialistas a fim de compreender como o governo americano monitora o sistema financeiro brasileiro e suas operações.

Recentemente, os Estados Unidos impuseram sanções a Moraes, bloqueando seu acesso a bens no país. Em resposta, o STF determinou que ordens de governos estrangeiros precisam ser aprovadas no Brasil.

As sanções contra Moraes criam um novo cenário, e caso o banco ou outros ministros sejam alvo de sanções, as instituições financeiras brasileiras poderão enfrentar dilemas éticos e legais, tendo que decidir entre cumprir as sanções ou seguir as determinações do STF. O Banco do Brasil recebeu uma notificação da Ofac sobre a Lei Magnitsky e está avaliando como proceder em relação às contas de ministros do STF, caso as sanções se tornem mais severas.

A incerteza em torno das sanções tem gerado pressão sobre as ações do Banco do Brasil, que já enfrentaram quedas devido a rumores sobre novas medidas. Além disso, a instituição alega ser alvo de desinformação por parte de apoiadores de Bolsonaro, o que pode agravar ainda mais a situação.

Publicado por Nícolas Robert

*Reportagem produzida com auxílio de IA