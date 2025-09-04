Jovem Pan > Notícias > Política > PL rejeita anistia sem Bolsonaro e pressiona Câmara por votação

PL rejeita anistia sem Bolsonaro e pressiona Câmara por votação

Partido insiste em texto que beneficie ex-presidente e volta a cobrar pauta de Hugo Motta; posição pode empurrar conclusão para 2026

  • Por Uanabia Mariano
  • 04/09/2025 14h43
Wilton Junior/Estadão Conteúdo Sóstenes Cavalcante Rodeado por parlamentares do PL, Sóstenes Cavalcante, líder do partido na Câmara, dá entrevista coletiva para falar de Jair Bolsonaro

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, reforçou nesta quinta-feira (4) que não aceita discutir uma proposta de anistia que não contemple o político em caso de condenação por tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF). O líder da legenda na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que não há espaço para um texto alternativo. “A partir do momento em que também já há transitado e julgado do presidente Bolsonaro, não existe texto alternativo. Até porque os crimes são comuns a todos os réus”, declarou.

Segundo Sóstenes, todas as negociações sobre a anistia estão concentradas no texto que tramita na Câmara, descartando a proposta ventilada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). “O presidente do Senado, a atribuição dele é pautar, não é discutir texto”, frisou.

A posição do PL pode retardar a tramitação no Congresso, abrindo caminho para que uma definição só ocorra em 2026. Isso porque qualquer versão que inclua Bolsonaro demandaria maior tempo de negociação e enfrentaria veto certo do Planalto.

O tema voltou à mesa em reunião marcada com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta quinta. O PL pretende levar novos pedidos de votação à reunião de líderes na próxima terça-feira (9). Pela manhã, Motta confirmou não haver definição sobre a pauta: “Nós estamos muito tranquilos com relação à discussão dessa pauta, não há ainda nenhuma definição”.

