Brasil registra aumento de 25% na quantidade de famílias que pagam aluguel

Nos últimos oito anos, o Brasil registrou um aumento significativo de 25% na quantidade de famílias que optam por pagar aluguel. Em contrapartida, a proporção de lares próprios apresentou uma queda de 8%. Em 2016, havia 12,3 milhões de domicílios alugados, representando 18,4% do total. Já em 2024, esse percentual subiu para 23%, com 7,8 milhões de residências alugadas em um total de 77,3 milhões.

A diminuição das casas próprias quitadas é notável, passando de 66,8% para 61,6%, o que equivale a 47,7 milhões de lares. O número de pessoas que pagam aluguel também cresceu, saltando de 35 milhões para 46,5 milhões. Por outro lado, a quantidade de moradores em casas próprias quitadas caiu de 137,9 milhões para 132,8 milhões. William Kratochwill, analista responsável pela pesquisa, destaca que o aumento no número de inquilinos reflete uma concentração de riqueza e as dificuldades enfrentadas na aquisição de imóveis. Apesar desse cenário, dados recentes indicam um crescimento na renda dos brasileiros, o que pode facilitar a compra de imóveis no futuro.

Em 2024, 6% dos domicílios eram de propriedade, mas ainda em processo de pagamento, enquanto 9,1% eram cedidos e 0,2% se enquadravam em outras condições. Esses números revelam a complexidade do mercado imobiliário brasileiro e as diferentes situações habitacionais enfrentadas pela população. Além disso, o IBGE observou uma tendência crescente na troca de casas por apartamentos.

A proporção de apartamentos aumentou de 13,7% em 2016 para 15,3% em 2024. Embora a maioria da população ainda resida em casas, essa mudança reflete a busca por maior proximidade ao trabalho e serviços, além de questões relacionadas à segurança. Em 2024, a população total do Brasil era de 211,9 milhões de habitantes, com 42% vivendo na Região Sudeste. São Paulo se destaca como o estado mais populoso, abrigando quase 46 milhões de pessoas.

