BTG é alvo de ataque hacker e suspende operações via Pix

À Jovem Pan, a empresa informou que nenhum dado foi vazado e não houve qualquer prejuízo no incidente; segundo apuração, o valor desviado teria sido de R$ 230 milhões

Reprodução/Facebook Fachada do BTG Pactual



O banco BTG Pactual sofreu um ataque hacker neste domingo (22) que desviou recursos do Pix, e obrigou a empresa a cancelar as operações de pagamento instantâneo por medidas de segurança. A informação foi dada pelo ‘O Globo’ e confirmada pela Jovem Pan. Segundo apuração, o valor desviado gira em torno de 230 milhões, e o ataque aconteceu pela manhã. A ataque cibernético foi descoberto após a empresa identificar atividades atípicas.

Em nota, a empresa informou que nenhum dado vazado e não houve qualquer prejuízo no incidente.

“O BTG Pactual informa que identificou na manhã deste domingo (22/03) atividades atípicas relacionadas ao PIX. O banco esclarece que não houve acesso a contas de clientes e nenhum dado de correntista foi exposto.”, diz a nota. “Enquanto investiga o caso, por medida de precaução, as operações por PIX estão suspensas. O BTG Pactual reforça, ainda, que a segurança das informações é prioridade e está disponível em caso de dúvidas em seus canais de atendimento”, acrescenta.

Há indícios que o ataque teria sido cometido pelos mesmos criminosos que atacaram a C&M Software em 2025 e desviou ao menos R$ 800 milhões. A C&M Software é uma empresa de tecnologia que conectava os sistemas das instuições financeiras aos Banco Shopping.