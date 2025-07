Caixa Econômica Federal realiza leilão com mais de 2 mil imóveis

Preços das residências variam entre R$ 6.244,79 e R$ 3,7 milhões, e os lances poderão ser feitos online através do site da Fidalgo Leilões

Marcelo Camargo/Agência Brasil Os imóveis serão leiloados com um lance inicial que corresponde ao valor de avaliação



A partir desta segunda-feira (14), a Caixa Econômica Federal dará início a um leilão que disponibiliza 2.115 imóveis em diversas regiões do Brasil, com exceção dos estados do Amapá e Roraima. Os preços dos imóveis variam entre R$ 6.244,79 e R$ 3,7 milhões, e os lances poderão ser feitos online através do site da Fidalgo Leilões. Os imóveis serão leiloados com um lance inicial que corresponde ao valor de avaliação. Nas etapas subsequentes, os participantes poderão usufruir de descontos que podem chegar a 60%. Além disso, é possível utilizar o FGTS e financiar a compra dos imóveis.

Entre os destaques do leilão, há um apartamento de 73 m² localizado no Jardim Sabará, em São Paulo, com lance inicial de R$ 320 mil, que pode ser adquirido por até R$ 192 mil com os descontos. Em Assis, um terreno de 3.400 m² está disponível por até R$ 1,8 milhão, enquanto em Bauru, um apartamento de 60 m² pode ser arrematado por R$ 90 mil. No Rio de Janeiro, um apartamento de 35 m² tem lance inicial de R$ 79 mil, podendo ser adquirido por R$ 54 mil no segundo leilão. Os imóveis com preços mais acessíveis incluem uma casa de 81 m² em Pedra Branca, no Ceará, por R$ 6.244,79, e uma residência de 180 m² em Teotônio Vilela, em Alagoas, com valor de R$ 9.294,57. Por outro lado, os imóveis mais caros do leilão incluem um galpão de 1.189 m² em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, com preço de R$ 3,7 milhões, e uma casa de 384 m² na Barra da Tijuca, também no Rio, avaliada em R$ 3,1 milhões.

Para participar do leilão, os interessados devem se cadastrar na plataforma Fidalgo Leilões. O processo de inscrição envolve a criação de um login, o preenchimento de informações pessoais, a aceitação dos termos de uso e a espera pela confirmação do cadastro. O cronograma dos leilões está organizado da seguinte forma: o primeiro leilão ocorrerá em 14 de julho, seguido pela abertura da licitação em 17 de julho. O segundo leilão está agendado para 21 de julho, e uma nova licitação, com descontos de até 60%, será aberta em 24 de julho.

