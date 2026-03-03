Caixa retoma financiamento de imóveis acima de R$ 2,25 milhões

Marcelo Camargo/Agência Brasil Prédio da Caixa Econômica Federal



A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (3) que voltou a financiar a compra de imóveis residenciais acima de R$ 2,25 milhões para pessoas físicas no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), por meio de sua linha que usa recursos da caderneta de poupança.

Desde 2024, o banco estatal não vinha liberando financiamentos individuais para aquisição de imóveis acima desse limite. O objetivo era priorizar o crédito para moradias de menor valor, atendendo um maior número de famílias, uma vez que os recursos da caderneta de poupança ficaram mais escassos para atender toda a demanda.

A vice-presidente de Habitação da Caixa, Inês Magalhães, disse que as mudanças promovidas pelo Banco Central em 2025 nas regras do depósito compulsório ampliaram a disponibilidade de recursos das cadernetas, viabilizando a retomada gradual do atendimento ao público que busca imóveis de valor mais alto.

“A reabertura das contratações para aquisição de imóveis prontos, anunciada agora, amplia o escopo de atuação do banco no crédito habitacional, fortalecendo o relacionamento com clientes de alta renda e contribuindo para o aquecimento do mercado imobiliário e da cadeia da construção civil”, disse Inês Magalhães.

A Caixa já havia voltado a financiar a construção de imóveis no SFI. Neste caso, o banco passou a exigir como contrapartida que os empreendimentos obtenham a certificação de sustentabilidade, o chamado Selo Casa Azul Uni.

*Estadão Conteúdo