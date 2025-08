Camex aprova consulta do Brasil na OMC sobre tarifaço, informa Alckmin

‘O presidente Lula agora vai decidir quando fazê-lo e como fazê-lo’, declarou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços nesta segunda-feira (4)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, confirmou nesta segunda-feira (4), que o Brasil fará consulta na Organização Mundial do Comércio (OMC) em reação ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. “O Conselho de Ministros da Camex aprovou o Brasil entrar com a consulta na OMC”, informou Alckmin a jornalistas. “O presidente Lula agora vai decidir quando fazê-lo e como fazê-lo”.

Terminou nesta segunda-feira, às 14 horas, o prazo para votação eletrônica dos membros do Conselho Estratégico da Camex (CEC/Camex) da proposta para autorizar o Ministério das Relações Exteriores a acionar a OMC sobre o tarifaço dos Estados Unidos. A votação foi aberta na última sexta-feira (1º).

A proposta prevê aval para o Itamaraty “acionar o mecanismo de solução de controvérsias da OMC sobre as medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos da América a produtos brasileiros”. A consulta à OMC é o primeiro passo no processo formal de contestação de medidas comerciais. A medida, contudo, tende a ter caráter simbólico, dado que o órgão de apelação da OMC está inativo pela falta de indicação do membro norte-americano.

