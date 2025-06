Casas Bahia anuncia plano para reduzir dívida em R$ 1,57 bilhão

Essa iniciativa, que ainda precisa da aprovação dos credores e de decisões internas, pode resultar em uma diminuição significativa da alavancagem

RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



O Grupo Casas Bahia revelou um novo plano estratégico com o objetivo de reduzir sua dívida, que inclui a conversão antecipada de R$ 1,57 bilhão em debêntures em ações da empresa. Essa iniciativa, que ainda precisa da aprovação dos credores e de decisões internas, pode resultar em uma diminuição significativa da alavancagem, permitindo que a companhia tenha mais recursos para novos investimentos.

Caso a totalidade das debêntures seja convertida, a empresa emitirá 328,9 milhões de novas ações, o que representará 77,58% do seu capital social. O presidente Renato Franklin expressou confiança de que essa estratégia trará valor a longo prazo, mesmo que isso implique na diluição dos acionistas existentes.

“É melhor ter uma participação menor de uma empresa que vai valer mais no futuro do que manter uma fatia maior de uma companhia travada pelo endividamento”.

Com a conversão das debêntures, a dívida total da Casas Bahia, que era de R$ 4,55 bilhões no primeiro trimestre, poderá ser reduzida para R$ 2,984 bilhões. Essa mudança resultaria em uma queda significativa na relação entre a dívida líquida e o Ebitda, que passaria de 1,6 vez para 0,8 vez, melhorando a saúde financeira da empresa.

