CNU registra mais de meio milhão de inscritos em uma semana

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 267.790 pessoas pediram isenção da taxa de inscrição

Joel Rodrigues/Agência Brasíli Publicado edital do CNU 2025; confira as regras Inscrições começam nesta quarta-feira (2)



O CNU 2025 (Concurso Público Nacional Unificado) teve mais de 500 mil pessoas inscritas na primeira semana. Esse é um número preliminar, já que os interessados tem até o dia 20 de julho para se inscreverem. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 267.790 pessoas pediram isenção da taxa de inscrição, e 252.707 tiveram o pedido atendido pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Foram negadas 15.083 solicitações (5,6%). Para os candidatos não isentos, a taxa única de inscrição é de R$ 70, válida para todos os nove blocos temáticos. A data final para o pagamento é dia 21.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O CNU é um modelo de seleção inovador, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que reúne em uma única estrutura vagas para diversos órgãos federais. A segunda edição do CNU oferta 3.652 vagas para 32 órgãos, com provas aplicadas em dois dias — a primeira fase em outubro e a segunda, em dezembro — em centenas de municípios de todo o país. A prova de 2025 será realizada no dia 5 de outubro, e a divulgação e convocação para a discursiva será no dia 11 de novembro. O resultado está previsto para o dia 30 de janeiro de 2026.

*Com informações da Agência Brasil