Comparativo técnico: Renault Kardian ou Fiat Pulse, qual a melhor opção?

Análise detalhada de motorização, eficiência energética, plataforma e custos de manutenção para definir qual o melhor SUV compacto entre Kardian e Pulse

Divulgação Este comparativo técnico visa responder qual o melhor SUV compacto entre Kardian e Pulse,



A disputa no segmento de entrada dos SUVs compactos se intensificou com a chegada do Renault Kardian, projetado para desafiar a liderança do Fiat Pulse. Ambos os modelos apostam na receita de carroceria elevada, motores 1.0 turbo de três cilindros e ampla conectividade. No entanto, as semelhanças param por aí. Enquanto o Pulse utiliza uma base derivada de hatches compactos consolidados (plataforma MLA), o Kardian estreia uma nova arquitetura global (plataforma RGMP) e um conjunto mecânico inédito no Brasil.

Este comparativo técnico visa responder qual o melhor SUV compacto entre Kardian e Pulse, dissecando as fichas técnicas, o comportamento dinâmico e a realidade da manutenção de cada modelo.

Especificações técnicas e conjunto mecânico

Para determinar a superioridade técnica, é necessário olhar além da potência bruta e analisar a entrega de força e a eficiência da transmissão.

Motorização e transmissão

O Fiat Pulse é equipado com o motor Turbo 200 (T200). Trata-se de um 1.0 de três cilindros com injeção direta e tecnologia MultiAir III no cabeçote.

Potência: 130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina).

130 cv (etanol) / 125 cv (gasolina). Torque: 20,4 kgfm a 1.750 rpm.

20,4 kgfm a 1.750 rpm. Câmbio: CVT que simula 7 marchas.

O Renault Kardian estreia o motor 1.0 TCe, também de três cilindros e injeção direta, mas com foco maior no torque do que na potência final.

Potência: 125 cv (etanol/gasolina).

125 cv (etanol/gasolina). Torque: 22,4 kgfm a 1.750 rpm.

22,4 kgfm a 1.750 rpm. Câmbio: Automatizado de dupla embreagem (DCT) banhado a óleo, com 6 marchas.

Análise técnica: Embora o Pulse tenha 5 cv a mais, o Kardian entrega 2 kgfm a mais de torque. Na prática, o câmbio de dupla embreagem do Renault (código DW23) oferece trocas muito mais rápidas e uma sensação de agilidade superior ao comportamento linear e anestesiado do CVT da Fiat. O sistema banhado a óleo (wet clutch) do Kardian garante maior durabilidade e refrigeração em comparação aos antigos sistemas a seco (como o Powershift), eliminando trepidações.

Dimensões e habitabilidade

A plataforma define o espaço interno. Aqui, a arquitetura moderna do Kardian se sobressai.

Entre-eixos: Kardian (2,60 m) vs. Pulse (2,53 m).

Kardian (2,60 m) vs. Pulse (2,53 m). Largura: Kardian (1,74 m) vs. Pulse (1,77 m).

Kardian (1,74 m) vs. Pulse (1,77 m). Porta-malas (VDA): Kardian (358 litros) vs. Pulse (370 litros).

O entre-eixos de 2,60 m do Kardian (o mesmo de um SUV médio de alguns anos atrás) garante um espaço para as pernas no banco traseiro superior ao do Pulse, que mantém as limitações estruturais do Argo.

Pontos fortes e fracos

A escolha entre os dois modelos depende das prioridades do condutor: conforto urbano ou dinâmica apurada.

Fiat Pulse

Pontos fortes:

Rede de concessionárias: A Fiat possui maior capilaridade no território nacional, facilitando o pós-venda.

A Fiat possui maior capilaridade no território nacional, facilitando o pós-venda. Conforto do CVT : Em trânsito pesado, a suavidade do câmbio CVT é imbatível, sem trancos.

Multimídia: O sistema Uconnect é intuitivo, rápido e possui uma das melhores resoluções da categoria.

: Em trânsito pesado, a suavidade do câmbio CVT é imbatível, sem trancos. Multimídia: O sistema Uconnect é intuitivo, rápido e possui uma das melhores resoluções da categoria. Pontos fracos:

Espaço interno: O banco traseiro é apertado para adultos, limitando o uso familiar.

O banco traseiro é apertado para adultos, limitando o uso familiar. Acabamento: Excesso de plásticos rígidos e isolamento acústico inferior em altas rotações.

Excesso de plásticos rígidos e isolamento acústico inferior em altas rotações. Dinâmica: A suspensão é macia, o que gera rolagem excessiva da carroceria em curvas (body roll).

Renault Kardian

Pontos fortes:

Conjunto motriz: O “casamento” entre o motor torcudo e o câmbio DCT proporciona retomadas vigorosas.

O “casamento” entre o motor torcudo e o câmbio DCT proporciona retomadas vigorosas. Plataforma: A base RGMP oferece maior rigidez torcional e segurança estrutural.

A base RGMP oferece maior rigidez torcional e segurança estrutural. ADAS: Nas versões de topo, oferece Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), item ausente no Pulse.

Nas versões de topo, oferece Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), item ausente no Pulse. Pontos fracos:

Freio de estacionamento: Apesar de tecnológico, ainda utiliza tambor nas rodas traseiras (assim como o Pulse).

Ergonomia: A ausência de saídas de ar para o banco traseiro é um ponto negativo em um projeto moderno.

Manutenção preventiva e corretiva

Ao analisar custos a longo prazo, a complexidade mecânica deve ser considerada. Abaixo, um guia rápido de verificação para proprietários e compradores.

1. Sistema de transmissão

Fiat Pulse (CVT): Requer troca do fluido do câmbio CVT. Embora a montadora muitas vezes indique “fill for life” (vitalício), especialistas recomendam a troca preventiva a cada 60.000 km ou 4 anos para evitar desgaste das polias.

Requer troca do fluido do câmbio CVT. Embora a montadora muitas vezes indique “fill for life” (vitalício), especialistas recomendam a troca preventiva a cada 60.000 km ou 4 anos para evitar desgaste das polias. Renault Kardian (DCT): O câmbio DW23 utiliza embreagens úmidas. A troca do óleo e dos filtros da transmissão é mandatória conforme o manual (geralmente intervalos maiores que o CVT), sendo crucial usar o fluido específico homologado pela Renault para evitar patinação dos discos.

2. Sistema de injeção direta

Ambos os motores utilizam injeção direta de combustível. Isso exige:

Uso preferencial de combustível de alta qualidade (aditivada) para evitar carbonização nas válvulas de admissão.

Limpeza de bicos injetores apenas via ultrassom e por profissionais especializados, pois trabalham com altíssima pressão.

3. Suspensão e pneus

Pulse: Atenção às buchas da bandeja dianteira, que tendem a sofrer desgaste prematuro em pavimentação irregular, gerando ruídos secos.

Atenção às buchas da bandeja dianteira, que tendem a sofrer desgaste prematuro em pavimentação irregular, gerando ruídos secos. Kardian: Por ser um projeto novo, ainda não apresenta vícios crônicos mapeados, mas a calibragem correta dos pneus é vital para o conforto, visto que a suspensão tem acerto mais firme que a do rival.

Comparativo com concorrentes diretos

Ao buscar qual o melhor SUV compacto entre Kardian e Pulse, é inevitável olhar para as bordas do segmento.

Volkswagen Nivus: Atua em uma faixa de preço superior. Tem motor 200 TSI (128 cv) e dinâmica de hatch médio. É mais caro de manter e comprar que Pulse e Kardian.

Atua em uma faixa de preço superior. Tem motor 200 TSI (128 cv) e dinâmica de hatch médio. É mais caro de manter e comprar que Pulse e Kardian. Chevrolet Tracker (Versões de entrada): Oferece motor 1.0 turbo e mais espaço interno que o Pulse, mas perde em equipamentos de assistência à condução (ADAS) se comparado ao Kardian topo de linha.

O Pulse se posiciona como a opção de entrada “segura” de mercado, com alta liquidez. O Kardian se posiciona como a opção “técnica”, entregando engenharia superior e equipamentos de segmentos acima (como a alavanca de câmbio e-shifter e o ACC) pelo mesmo preço.

O veredito técnico aponta o Renault Kardian como o vencedor do comparativo. Embora o Fiat Pulse seja um produto competente e confortável para a cidade, o projeto do Kardian é geracionalmente superior. A plataforma RGMP entrega melhor comportamento dinâmico e segurança, o motor tem torque superior onde realmente importa (baixas e médias rotações) e o câmbio de dupla embreagem úmido é uma evolução significativa em eficiência em relação ao CVT. Para quem busca o melhor conjunto mecânico e tecnologia embarcada, o modelo da Renault oferece mais valor por real investido.