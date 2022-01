Confira o calendário do abono salarial PIS/Pasep proposto pelo governo

Cronograma do ano-base 2020 será votado nesta sexta-feira por entidade que reúne trabalhadores, empresários e poder público

Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Entidade que reúne empregados, empresários e poder público vai votar calendário do abono nesta sexta-feira



O governo federal encaminhou a proposta de calendário de pagamento do abono salarial PIS/Pasep para ser votada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat​) nesta sexta-feira, 7. O cronograma corresponde ao ano-base de 2020. A proposta foi encaminhada à Jovem Pan por membros da União Geral dos Trabalhadores (UGT), que integram o Codefat, entidade que reúne representantes dos trabalhadores, empresários e do poder público. Conforme o calendário, o abono do PIS deve ser pago a partir de 8 de fevereiro aos servidores nascidos em janeiro, e encerrar no dia 31 de março aos nascidos em dezembro. Já o pagamento do Pasep está previsto para ocorrer entre 15 de fevereiro e 24 de março, de acordo com o número final da inscrição. Em nota, o Ministério do Trabalho e Previdência confirmou que a proposta de calendário foi apresentada, mas que não vai comentar sobre as datas até a apreciação do Codefat. Tem direito ao abono salarial quem está cadastrado no PIS há ao menos cinco anos e recebeu remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base. Também é preciso ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial.

Abono salarial do PIS referente ao ano-base 2020

Nascidos em Recebem a partir de Recebem até Janeiro 8 de fevereiro 29 de dezembro Fevereiro 10 de fevereiro 29 de dezembro Março 15 de fevereiro 29 de dezembro Abril 17 de fevereiro 29 de dezembro Maio 22 de fevereiro 29 de dezembro Junho 24 de fevereiro 29 de dezembro Julho 15 de março 29 de dezembro Agosto 17 de março 29 de dezembro Setembro 22 de março 29 de dezembro Outubro 24 de março 29 de dezembro Novembro 29 de março 29 de dezembro Dezembro 31 de março 29 de dezembro

Abono salarial do Pasep referente ao ano-base 2020