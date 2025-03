Dólar cai a R$ 5,75 após Trump isentar montadoras americanas de pagar tarifas sobre importações do México e Canadá

O índice Ibovespa teve uma leve alta de 0,28% e encerrou o pregão desta quarta-feira (5) aos 123.146 pontos; o índice DXY, que avalia a força do dólar, apresentou uma queda de 1,34%

Ededchechine/Freepik O dólar registrou queda de 2,71% nesta quarta-feira (5)



O dólar encerrou o dia com uma desvalorização de 2,71%, cotado a R$ 5,75. A queda foi impulsionada pela decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de isentar temporariamente as montadoras americanas das tarifas sobre importações provenientes do México e do Canadá. Foi a maior perda percentual da moeda em apenas um dia desde outubro de 2022. Essa ação teve um efeito global, fazendo com que a moeda americana perdesse valor em relação a 28 das 31 principais moedas do mundo.

Já o índice Ibovespa registrou uma leve alta de 0,28% e encerrou o pregão desta quarta-feira (5) aos 123.146 pontos. Por sua vez, o índice DXY, que avalia a força do dólar, apresentou uma queda de 1,34%. Segundo o especialista em câmbio, Nicolas Gomes, a suspensão das tarifas foi um fator decisivo para a desvalorização da moeda americana.

Além das isenções, Trump havia anteriormente imposto tarifas de 25% sobre as importações do Canadá e do México, além de aumentar a tarifa sobre produtos chineses para 20%. A Casa Branca comunicou que as importações de automóveis desses dois países estarão isentas de tarifas por um período de um mês.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos