Dólar fecha em queda em dia de payroll abaixo do esperado nos EUA; Ibovespa inicia agosto em baixa

Moeda norte-americana encerrou esta sexta-feira (1º) cotada a R$ 5,5456, enquanto o índice da B3 acumulou perda de 0,81% na semana

A semana termina com os investidores avaliando os impactos do tarifaço de Trump



O dólar seguiu em queda contra o real no período da tarde desta sexta-feira (1º de agosto), bem como contra a maior parte das divisas globais, após relatório de empregos (payroll) de julho e outros indicadores de atividade econômica dos Estados Unidos mais fracos. Há relatos também de fluxo maior para mercados emergentes, com o Brasil sendo mais beneficiado em operações de carry trade (carrego) pelo diferencial de juros – com Selic a 15% ao ano, e expectativa de continuidade nesse patamar por período prolongado – enquanto plataforma do CME Group aponta chance maior de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) inicie seu ciclo de flexibilização monetária em setembro.

O dólar oscilou de R$ 5,6284 na máxima pela manhã, quando refletia a nova lista de tarifas comerciais anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, até mínima de R$ 5,5279 também alcançada na primeira etapa do pregão, após payroll e outros dados da economia norte-americana, como sentimento do consumidor, PMI industrial medido pelo ISM e investimentos em construção. Por fim, fechou em queda de 0,99%, a R$ 5,5456.

O relatório de emprego dos EUA apresentou 73 mil novas vagas, bem abaixo da previsão de 110 mil (mediana) do mercado e com taxa de desemprego aumentando para 4,2%. O índice DXY, que mede o dólar contra uma cesta de seis pares fortes, cedia 1,20%, aos 98,772 pontos por volta das 17 horas.

A queda do DXY se acentuou ainda mais após a diretora do Fed, Adriana Kugler, renunciar ao cargo, com efeito a partir de 8 de agosto de 2025, abrindo espaço para indicação de um novo nome ao banco central pelo presidente Donald Trump, em momento em que o republicano intensifica a pressão por cortes nos juros. Trump também ordenou a demissão imediata da comissária de Estatísticas do Trabalho, Erika McEntarfer, alegando manipulação dos dados para prejudicar seu governo.

Bolsa de valores

Em sessão atípica – com atraso na normalização do sinal para o Ibovespa à vista, disponibilizado por volta das 13h30 -, o índice da B3 chegou a lutar por um começo de agosto mais estável, após ter concluído julho com seu pior desempenho para o mês em 10 anos, igualando o recuo de 4,17% visto também em julho de 2015.

Ao fim, o índice à vista mostrava perda de 0,48%, aos 132.437,39 pontos nesta sessão inaugural de agosto, tendo oscilado entre mínima de 132.140,30 e máxima de 133.236,92 pontos, saindo de abertura aos 132.919,56 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 21,5 bilhões na sessão. Na semana, o índice da B3 acumulou perda de 0,81%, após leve ganho de 0,11% na anterior – que havia sido o primeiro intervalo positivo para o Ibovespa desde o período que se estendeu de 7 a 18 de julho. No ano, sobe 10,10%.

Na ponta ganhadora nesta sexta-feira, destaque para Marcopolo (+5,58%), Auren (+4,55%) e Assai (+3,30%). No lado oposto, Banco do Brasil (-6,85%), CSN (-5,34%), Gerdau (-4,69%) e Metalúrgica Gerdau (-4,06%) – com três empresas do setor metálico, após a CSN ter reportado prejuízo líquido de R$ 130,4 milhões no segundo trimestre, ainda que tenha mostrado melhora frente ao ano anterior, destaca Christian Iarussi, economista e sócio da The Hill Capital.

Entre as ações de primeira linha, o desempenho também foi majoritariamente negativo, à exceção significativa de Vale ON, o papel de maior peso no índice, nesta sexta em alta de 0,54%. Petrobras ON e PN cederam, pela ordem, 1,42% e 1,32%, e entre os grandes bancos o ajuste chegou a quase 7% no fechamento, em BB ON.

Por aqui, os papéis do setor financeiro listados na B3, em especial Banco do Brasil ON, aprofundaram perdas do meio para o fim da tarde em meio a desdobramentos no noticiário da disputa entre Estados Unidos e Brasil. Além disso, na sessão desta sexta, a queda nos índices acionários de Nova York, impulsionada pelo payroll, teve influência negativa também sobre o Ibovespa.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos