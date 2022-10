Duas apostas acertam as dezenas da Mega-Sena e levam R$ 158 milhões; veja números

A quina saiu para 814 apostas, cada uma recebeu o prêmio de R$ 33.910,24. A quadra premiou 52.760 apostas, cada uma com R$ 747,39

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil Mega-Sena teve o maior prêmio total de sua história, mas dividido em duas apostas vencedoras



No prêmio de maior valor já pago pela Mega-Sena, do total de R$ 317.853.788,53, duas pessoas acertaram as dezenas neste sábado, 1º. O sorteio realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, teve os números 04 – 13 – 21 – 26 – 47 – 51 escolhidos. Cada aposta vencedora ficará com R$ 158.926.894,27. A quina saiu para 814 apostas, cada uma recebeu o prêmio de R$ 33.910,24. A quadra premiou 52.760 apostas, cada uma com R$ 747,39. O próximo sorteio acontece na quarta-feia, dia 5, valendo R$ 3 milhões. Para participar é possível apostar em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.