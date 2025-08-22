Fitch Ratings faz previsões alarmantes para déficits e dívida pública dos EUA

Para 2025, a expectativa é de que o déficit atinja 6,9% do PIB, com um aumento para 7,8% em 2026 e 7,9% em 2027

A Fitch Ratings divulgou suas previsões sobre a situação fiscal dos Estados Unidos, indicando que os déficits do governo devem continuar altos nos próximos anos. Para 2025, a expectativa é de que o déficit atinja 6,9% do PIB, com um aumento para 7,8% em 2026 e 7,9% em 2027. Essa trajetória sugere um cenário desafiador para a economia americana. Além disso, a agência de classificação de risco estima que a dívida pública dos EUA poderá alcançar 124% do PIB até o final de 2027. Esse índice é alarmante, pois representa mais do que o dobro da mediana de 48,1% do PIB observada em países com classificação ‘AA’. Essa comparação evidencia a magnitude do endividamento americano em relação a outras nações.

A Fitch também manteve a nota de crédito de longo prazo dos Estados Unidos em “AA+”, com uma perspectiva estável. Essa classificação reflete a confiança da agência na capacidade do governo de honrar suas obrigações financeiras, apesar dos desafios fiscais que se avizinham. O relatório destaca a importância do dólar, que proporciona ao governo dos EUA uma “flexibilidade excepcional de financiamento”. O documento menciona que a administração anterior, sob o comando de Donald Trump, implementou cortes de impostos e aumentou tarifas, além de aprovar uma legislação orçamentária que ampliou deduções e benefícios.

*Reportagem produzida com auxílio de IA