Genial/Quaest: quem está envolvido no caso Master, segundo os brasileiros
Levantamento divulgado nesta quarta-feira (13) mostra que a percepção de desgaste institucional cresceu
O escândalo envolvendo o Banco Master tem afetado negativamente a imagem de praticamente toda a classe política e institucional do país, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (13).
O levantamento aponta que, para 46% dos entrevistados, o caso Master causou danos de imagem de forma generalizada, atingindo o atual governo, a gestão anterior, o Judiciário e o Congresso. Esse número é maior do que o apresentado em março, quando 40% da população tinha essa mesma opinião.
A pesquisa pediu aos eleitores que apontassem qual instituição ou grupo político saiu com a imagem mais manchada da crise. Veja:
- Governo Lula: 11% (eram 10% em março);
- STF / Judiciário: 10% (eram 13% em março);
- Governo anterior (Jair Bolsonaro): 9% (eram 11% em março);
- Banco Central: 7% (eram 5% em março);
- Congresso Nacional: 2% (eram 3% em março);
Questionados se sabiam das investigações do caso Master envolvendo Ciro Nogueira, 54% dos brasileiros afirmaram que “não”, enquanto 46% disseram que “sim”.
Metodologia
A pesquisa Genial/Quaest foi realizada por meio de 2.004 entrevistas domiciliares, entre os dias 08 e 11 de maio de 2026. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-03598/2026.
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