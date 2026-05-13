Genial/Quaest: quem está envolvido no caso Master, segundo os brasileiros

Levantamento divulgado nesta quarta-feira (13) mostra que a percepção de desgaste institucional cresceu

Divulgação / Banco Master Prédio do Banco Master



O escândalo envolvendo o Banco Master tem afetado negativamente a imagem de praticamente toda a classe política e institucional do país, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (13).

O levantamento aponta que, para 46% dos entrevistados, o caso Master causou danos de imagem de forma generalizada, atingindo o atual governo, a gestão anterior, o Judiciário e o Congresso. Esse número é maior do que o apresentado em março, quando 40% da população tinha essa mesma opinião.

A pesquisa pediu aos eleitores que apontassem qual instituição ou grupo político saiu com a imagem mais manchada da crise. Veja:

Governo Lula: 11% (eram 10% em março);

11% (eram 10% em março); STF / Judiciário: 10% (eram 13% em março);

10% (eram 13% em março); Governo anterior (Jair Bolsonaro): 9% (eram 11% em março);

9% (eram 11% em março); Banco Central: 7% (eram 5% em março);

7% (eram 5% em março); Congresso Nacional: 2% (eram 3% em março);

Questionados se sabiam das investigações do caso Master envolvendo Ciro Nogueira, 54% dos brasileiros afirmaram que “não”, enquanto 46% disseram que “sim”.

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada por meio de 2.004 entrevistas domiciliares, entre os dias 08 e 11 de maio de 2026. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-03598/2026.