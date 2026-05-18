Sobrinho de Dilma lança série ‘Os Imbrocháveis’ nas redes e critica Flávio e Zema

Os vídeos fazem referência à série ‘Os Intocáveis’ criada pelo ex-governador de Minas Gerais

Foto: Instagram/ @pedrorousseff Fantoches de Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Nikolas Ferreira e Daniel Vorcaro



O vereador de Belo Horizonte e sobrinho da ex-presidente Dilma Roussef, Pedro Roussef (PT-MG), postou em suas redes sociais no domingo (17) um vídeo que chamou de “Os Imbrocháveis” que ironiza a série “Os Intocáveis”, publicada no Instagram do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema. No vídeo, o vereador critica o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após seu envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro.

O vídeo segue o mesmo modelo das publicações de Zema com a representação dos personagens como fantoches. “Alô, Vorcaro, é sobre aquele filme patriótico, emocionante, histórico, com cara de Oscar, orçamento de Marvel e cheiro de campanha”, diz o boneco de Flávio. “Quanto era mesmo?”, responde o de Vorcaro. “Pouca coisa, coisa de patriota, uns milhões aqui, uns milhões ali”, finaliza o pré-candidato.

A crítica vem após a divulgação de conversas entre o senador e Vorcaro. As mensagens indicam uma negociação na qual o banqueiro se comprometeu a repassar 24 milhões de dólares (cerca de R$ 134 milhões na época) para financiar o filme “Dark Horse” que tem previsão de lançamento para 11 de setembro de 2026.

Os documentos apontam que pelo menos 10 milhões de dólares haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025 em seis oportunidades para financiar o projeto. O envolvimento do banqueiro teria sido negociado diretamente com o pré-candidato, mas também teve outros intermediários com Eduardo Bolsonaro e Mario Frias, ambos do PL de São Paulo.

Além de Flávio, o vídeo também critica Nikolas Ferreira e Romeu Zema. “O bolsonarismo se enrolou, Flávio tá no filme, Nikolas tá mudo. A direita precisa de um nome limpo, técnico gestor, mineiro… eu!”, diz o fantoche de Zema. O vídeo continua com ele dizendo que está subindo “0,1% nas pesquisas”.