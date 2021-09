Governo de São Paulo lança programa de obras com investimento de R$ 47,5 bilhões

‘Pró-SP’ prevê a construção da Linha-6 Laranja do metrô, despoluição do rio Pinheiros e a construção de quatro barragens no interior do Estado

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 15/09/2021 Vice-governador Rodrigo Garcia apresentou o 'Pró-São Paulo' como um programa para a retomada econômica



Há um ano e três meses do fim do mandato, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou um programa de R$ 47,5 bilhões em investimentos em infraestrutura. O “Pró-São Paulo” prevê 8 mil obras e a geração de 200 mil empregos até o final de 2022. O governo de São Paulo pretende retomar a construção da Linha-6 Laranja do metrô, além da extensão da Linha- 2 Verde da Vila prudente até a Penha e da Linha- 9 Esmeralda da CPTM até Varginha, no extremo sul da capital. Está incluída ainda a despoluição do rio Pinheiros e a construção de quatro barragens no interior do Estado. O vice-governador Rodrigo Garcia apresentou o “Pró-São Paulo” como um programa para a retomada econômica. “As escolhas que nós fizemos permitem hoje na retoma econômica, na retomada da nossa vida normal, termos uma expectativa muito concreta de geração de emprego e de geração de renda no Estado de São Paulo. Como diz aqui a nossa bandeira: ‘Pelo Brasil, São Paulo faz tudo’. E hoje podemos dizer que São Paulo está de volta e mais forte do que nunca”, afirmou o vice-governador. Para o próximo ano, o orçamento do Estado prevê o investimento de R$ 25 bilhões, além de outros R$ 22,5 bilhões que estão sendo aplicados ou serão em 2021.

*Com informações da repórter Nanny Cox