Guedes reconhece PIB abaixo do esperado, mas diz que ‘economia está voltando em V’

Ministro da Economia falou com jornalistas em Brasília nesta quinta-feira, pouco após IBGE divulgar dados com crescimento recorde do Produto Interno Bruto do Brasil

CLÁUDIO MARQUES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Guedes falou com jornalistas nesta quinta-feira [Imagem de arquivo]



Em conversa com jornalistas na chegada do Ministério da Economia nesta quinta-feira, 3, o ministro Paulo Guedes reconheceu que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país ficou abaixo do esperado pelo governo federal, mas afirmou que a economia está em crescimento. “Houve revisões de trimestres anteriores, reviram o crescimento um pouco para cima, então veio um pouquinho abaixo do esperado, mas o fato é que a economia está voltando em V, realmente está voltando”, pontuou. O jargão “voltando em V” significa um crescimento na mesma velocidade de uma queda abrupta (o que formaria um V em um gráfico).

Os dados do PIB brasileiro foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. O crescimento de 7,7% no terceiro trimestre foi considerado recorde em comparação com meses anteriores, mas veio abaixo da projeção de crescimento da pasta, que era de 8,3%. Mesmo não sendo suficiente para aplacar a queda de 9,7% do segundo trimestre do ano (registrado no período mais severo de restrições contra pandemia do novo coronavírus), o crescimento divulgado nesta quinta tira o país da chamada “recessão técnica”, que ocorre quando um país tem reduções em dois trimestres consecutivos.