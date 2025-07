Hotéis, bares e restaurantes alertam sobre impactos do tarifaço dos EUA na inflação dos alimentos

Entidade que representa o setor em São Paulo acredita que medida anunciada por Donald Trump terá um impacto significativo nos preços dos produtos servidos nos estabelecimentos

Freepik Os produtos que devem sofrer maior pressão de preço incluem café, carnes, pescados e suco de laranja



A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp) está preocupada com a implementação do tarifaço dos Estados Unidos, que começará a valer no dia 1º do próximo mês. A entidade acredita que essa medida terá um impacto significativo nos preços dos alimentos servidos em estabelecimentos como restaurantes, bares e lanchonetes.

Os produtos que devem sofrer maior pressão de preço incluem café, carnes, pescados e suco de laranja. “Estes alimentos terão toda a cadeia produtiva impactada. O café, por exemplo, pode perder até 30% da sua produção em exportação, o que acarretaria num aumento de até 6% no preço interno. Num possível cenário de recessão econômica, carnes [bovina e suína] e pescados também deverão ter os preços reajustados ao mercado interno para cobrir custos de produção”, explica a entidade em nota.

Edson Pinto, diretor-executivo da Fhoresp, classificou a taxação imposta pelos Estados Unidos como um “franco ataque à cadeia do agronegócio brasileiro”. Ele enfatiza a necessidade de uma resposta diplomática que proteja os interesses do Brasil nesse cenário.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA