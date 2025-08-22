Ibovespa dispara 2,6% e dólar cai após presidente do Fed sinalizar corte de juros nos EUA

Fala de Jerome Powell durante simpósio no Wyoming impulsionou bolsas globais e levou índice brasileiro à maior alta diária desde abril; moeda americana fechou em R$ 5,42

CRIS FAGA/DRAGONFLY PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Bolsa brasileira subiu 2,57% e alcançou 137.968 pontos



O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, fechou em forte alta nesta sexta-feira (22), subindo 2,57% e alcançando 137.968 pontos — maior valorização diária desde abril. O dólar recuou 0,95%, cotado a R$ 5,42. O movimento foi impulsionado pelo discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), que indicou a possibilidade de um corte de juros já na próxima reunião do banco central americano, em setembro. Essa perspectiva aumenta o apetite global por risco, reduz a atratividade do dólar e direciona mais capital para mercados emergentes, como o Brasil.

Durante o simpósio de Jackson Hole, no Wyoming, Powell afirmou que a primeira redução dos juros em oito meses pode estar próxima. Ele reconheceu, porém, que as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos ainda representam risco de pressão inflacionária. O dirigente destacou que o mercado de trabalho americano mostra sinais de desaceleração, o que abre espaço para medidas de estímulo. Hoje, investidores precificam em quase 90% a chance de corte de juros em setembro.

As bolsas globais reagiram positivamente. Em Nova York, o Dow Jones avançou 1,89%, o S&P 500 subiu 1,51% e o Nasdaq, 1,88%. Na Europa, o índice Stoxx 600 atingiu o maior nível em cinco meses, enquanto na Ásia os ganhos foram puxados pelo otimismo com inteligência artificial.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A sinalização de queda nos juros americanos reforçou a entrada de capital estrangeiro no país. Além disso, os papéis da Petrobras ajudaram a puxar o Ibovespa para cima após a escolha de Bruno Moretti como novo presidente do conselho de administração da companhia. As ações preferenciais (PETR4) subiram 2,63% e as ordinárias (PETR3), 3,03%. Outros destaques do pregão foram Vale (VALE3), que avançou 2,51%, Itaú (ITUB4), com alta de 2,80%, e Magazine Luiza (MGLU3), que ganhou 3,29%.

Cotações

Ibovespa: 137.968 pontos (+2,57%)

137.968 pontos (+2,57%) Dólar: R$ 5,42 (-0,95%)

R$ 5,42 (-0,95%) Bitcoin: R$ 634.785 (+3,14%)

R$ 634.785 (+3,14%) IFIX: 3.430 pontos (+0,13%)

No acumulado da semana, o Ibovespa subiu 1,03%, enquanto o dólar avançou 0,51%.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA